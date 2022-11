Drohnen für Katar: Washington genehmigt Waffenverkauf in Höhe von einer Milliarde US-Dollar an Doha

Washington hat einen Waffenverkauf in Höhe von einer Milliarde US-Dollar an Doha genehmigt. Die Administration von US-Präsident Joe Biden hat ihre Entscheidung über das wichtige Waffengeschäft mit Katar während des WM-Fußballspiels zwischen den USA und Iran bekannt gegeben.

Quelle: Legion-media.ru © US Air Force

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat ein lange verzögertes Waffengeschäft mit Katar genehmigt. Washington hat sich bereit erklärt, dem Verbündeten im Nahen Osten unbemannte Luftfahrzeuge im Wert von einer Milliarde US-Dollar zu liefern. Das US-Außenministerium hatte am Dienstag grünes Licht für das Geschäft gegeben, just zu dem Zeitpunkt, als in Doha die zweite Halbzeit des Fußballspiels zwischen der US-amerikanischen und der iranischen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft begann. Der Verkauf umfasst zehn modernste Drohnensysteme, 200 Drohnenabfangjäger und die dazugehörige Ausrüstung. Meinung Beziehung zu den USA: Deutschland in der Abhängigkeitsfalle Katar hatte den Kauf von unbemannten Flugzeugen, darunter auch Drohnen vom Typ MQ-9 Reaper, bereits im Jahr 2020 beantragt. Trotz der engen Beziehungen zwischen Doha und Washington zögerten die US-Vertreter, dem Geschäft zuzustimmen. Die engen Beziehungen zwischen den beiden bestehen unter anderem darin, dass Katar auf dem Luftwaffenstützpunkt Al Udeid südwestlich von Doha das vordere Hauptquartier des US-Zentralkommandos und das Luftoperationszentrum des Pentagons für die Region beherbergt. Selbst als Katar Tausende von Flüchtlingen aufnahm und den chaotischen Rückzug der USA aus Afghanistan im vergangenen Jahr erleichterte, hatte die Regierung von Emir Tamim bin Hamad Al Thani Mühe, von US-Präsident Bidens Administration klare Antworten auf die Frage zu erhalten, was das Drohnen-Geschäft blockiert. Das Pentagon empfahl die Genehmigung des Verkaufs mit dem Hinweis auf Katars Zuverlässigkeit als vertrauenswürdiger Partner. Jedoch waren Vertreter des US-Außenministeriums besorgt, dass andere Länder in der Region, darunter Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, verärgert sein könnten, wie Medienberichte im vergangenen Jahr zeigten. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten hatten 2017 die Beziehungen zu Katar abgebrochen und beschuldigten das Land, Terroristen zu unterstützen. Die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien waren in diesem Jahr getrübt, nachdem Riad angeblich eine geheime Vereinbarung zur Erhöhung der Ölproduktion vor den Kongresswahlen in den USA in diesem Monat nicht eingehalten hatte. Biden versprach daraufhin, die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien neu zu prüfen, und sagte: "Das wird Konsequenzen haben." Saudischer Experte: Berlin hat mit Beschlagnahmung russischer Gasinfrastruktur Vertrauen verspielt In Washington heißt es nun in einer Erklärung des US-Außenministeriums bezüglich des Drohnen-Verkaufs, dass jener "die außenpolitischen und nationalen Sicherheitsziele der Vereinigten Staaten unterstützen wird, indem er dazu beiträgt, die Sicherheit eines befreundeten Landes zu verbessern, das weiterhin eine wichtige Kraft für politische Stabilität und wirtschaftlichen Fortschritt im Nahen Osten darstellt". Der genehmigte Auftrag wird "Katars Fähigkeit verbessern, gegenwärtigen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen, indem elektronische und kinetische Abwehrfähigkeiten gegenüber unbemannten Flugsystemen bereitgestellt werden". Die von den USA gelieferten Drohnen können Katar etwa dabei helfen, seine riesige Erdgasinfrastruktur zu überwachen und Terroranschläge zu verhindern. Doha hatte ursprünglich beabsichtigt, den Kauf rechtzeitig abzuschließen, um die Sicherheit für die Fußballweltmeisterschaft im Land zu erhöhen. Mehr zum Thema – Alles in Butter: Robert Habeck und die Rettung aus Katar

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.