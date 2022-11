Erdbeben in Indonesien - Zahl der Todesopfer steigt auf 268

Bei dem Erdbeben, das am Montagnachmittag die indonesische Insel Java erschütterte, seien mindestens 268 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch viele Kinder. Derzeit werden noch 151 Menschen vermisst. Rettungskräfte suchen weiterhin in den Trümmern der zerstörten Gebäude nach Überlebenden. Dies teilte Reuters am Dienstag, unter Berufung auf die örtlichen Katastrophenschutzbeamten, mit.

Laut dem Leiter der Nationalen Agentur für Katastrophenschutz (BNPB), Suharyanto, seien mehr als 1.000 Menschen verletzt worden. 22.000 Häuser seien beschädigt und 58.000 Menschen seien obdachlos geworden.

Henri Alfiandi, Leiter der Nationalen Such- und Rettungsbehörde (Basarnas), erklärte, dass viele der Opfer Kinder seien, die zum Zeitpunkt des Bebens in der Schule waren. Nach vorläufigen Angaben der Behörden seien etwa 51 Bildungseinrichtungen, darunter 30 Grundschulen, 12 Mittelschulen, eine Oberschule, fünf Berufsschulen und eine Sonderschule betroffen. Wie Beamte mitteilten, seien viele der Toten auf eingestürtze, schlecht konstruierte Gebäude zurückzuführen.

Präsident Joko Widodo reiste am Dienstag nach Cianjur, um die Rettungskräfte zu ermutigen. Er sagte:

"Meine Anweisung besteht darin, den Betroffenen, die noch unter Trümmern gefangen sind, Vorrang einzuräumen."

Überlebende seien auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Cianjur behandelt worden. Einige der Verletzten seien auch in Zelten, weitere mit intravenösen Tropfen auf dem Bürgersteig behandelt worden, während das medizinische Personal Patienten unter Fackelschein genäht habe.

Die BNPB sagte, die Bemühungen, die Opfer zu erreichen, seien durch Stromausfälle, beschädigte Straßen und mehr als 80 Nachbeben erschwert worden. Ima Mahfuzah, ein Freiwilliger des indonesischen Roten Kreuzes, erklärte, dass die Nachbeben am Montag bis spät in den Abend andauerten. Am Dienstagmorgen waren Hunderte von Polizeibeamten im Einsatz, um die Rettungskräfte zu unterstützen.

Nach Angaben des United States Geological Survey (USGS) seien bis zu 242.000 Menschen sehr starken, und bis zu 978.000 Menschen starken Erschütterungen ausgesetzt gewesen. Das Beben sei in der 100 Kilometer entfernten indonesischen Hauptstadt Jakarta zu spüren gewesen, wo Hochhäuser geschwankt haben.

Indonesien ist besonders erdbebengefährdet, da es auf dem pazifischen "Feuerring" liegt, der seismisch und vulkanisch aktivsten Zone der Welt. Im Februar waren bei einem Beben der Stärke 6,2 in der Provinz West-Sumatra mindestens 25 Menschen getötet und mehr als 460 weitere verletzt worden. Im Januar 2021 wurden bei einem Beben ähnlicher Stärke in der Provinz Westsulawesi mehr als 100 Menschen getötet und fast 6.500 verletzt. Im Jahr 2018 wurden auf der Insel Sulawesi mehr als 4.000 Menschen getötet. Ein starkes Beben und ein Tsunami im Indischen Ozean im Jahr 2004 tötete fast 230.000 Menschen in zwölf Ländern, die meisten davon in Indonesien.

