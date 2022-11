Erdbeben der Stärke 5,7 erschüttert Mittelitalien

Ein Erdbeben der Stärke 5,7 hat am Mittwochmorgen die Region Marken in Mittelitalien erschüttert. Das Beben war bis in Rom zu spüren. Vielerorts rannten Menschen auf die Straße und Gebäude wurden evakuiert.

Quelle: www.globallookpress.com © imago stock&people

Ein Erdbeben hat am Mittwochmorgen die Region Marken im östlichen Mittelitalien erschüttert. Wie das europäische Erdbebenzentrum EMSC mitteilte, erreichten die Erschütterungen eine von Stärke 5,7. Zunächst wurde die Stärke mit 6,1 angegeben. Wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie mitteilte, ereignete sich das Beben kurz nach 7 Uhr in einer Tiefe von acht Kilometern. Nach weiterem schweren Erdbeben in Kroatien: Slowenien schaltet Atomkraftwerk ab Das Epizentrum lag im Meer vor der Adriaküste zwischen Italien und Kroatien rund 64 Kilometer östlich von Rimini. Wenige Minuten später kam es zu einem Nachbeben der Stärke 4,0. Die Erschütterungen waren bis in die Hauptstadt Rom zu spüren. In vielen Orten rannten die Menschen in Panik auf die Straße. Die italienische Feuerwehr erklärte auf Twitter: "Wir haben bisher weder Anfragen für Rettungseinsätze noch Meldungen über Schäden erhalten." Wie die Regionalbehörden mitteilten, wurden jedoch als Vorsichtsmaßnahmen in der gesamten Region die Schulen geschlossen und Züge gestrichen. Das Büro von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte, die Regierungschefin stehe in ständigem Kontakt mit der Katastrophenschutzbehörde und dem Regierungschef der Region Marken. Da in Italien die eurasische und afrikanische Platte aufeinandertreffen, ist das Erdbebenrisiko im Land besonders groß. 2016 kamen bei einem Erdbeben in den Regionen Marken, Umbrien und Latium fast 300 Menschen ums Leben. Mehr zum Thema - Dramatisches Video aus Taiwan: Erdbeben lässt Dach in gut besuchtem Sportzentrum einstürzen

