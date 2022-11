Erneute israelische Luftangriffe in Syrien – Zwei Tote und drei Verwundete

Der Luftangriff erfolgte auf den syrischen Luftwaffenstützpunkt Shayrat in der zentralen Provinz Homs. Die Luftabwehr konnte dabei weitere Raketenangriffe der israelischen Armee abfangen.

Quelle: AFP © MENAHEM KAHANA / AFP

Die Angriffe erfolgten nach ersten Angaben militärischer Quellen und der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Syrian Arab New Agency (Sana), nachdem israelische Kampfflugzeuge über dem benachbarten Libanon gesichtet worden waren. Diese Route und der dazugehörige Luftraum wird seitens der israelischen Armee auch genutzt, um Angriffe auf syrisches Staatsterritorium zu fliegen. Kurz nach Netanjahus Wahlsieg: Israel bombardiert Gaza Bei der jüngsten Attacke am vergangenen Wochenende wurden laut dem arabischen Sender Aljazeera zwei syrischen Soldaten getötet und drei verwundet. Unter Berufung auf eine militärische Quelle hieß es, "die Angriffe hätten den Luftwaffenstützpunkt Shayrat getroffen und dabei die Opfer und Schäden verursacht." Das syrische Staatsfernsehen strahlte Aufnahmen aus, die zeigten, wie die Luftabwehr "Raketen eines israelischen Angriffs" abfingen, so Informationen durch Aljazeera. Israeli planes hit the Syrian Shayrat airbase. pic.twitter.com/ZDINGG04Xb — 301 Military (@301military) November 13, 2022 Der israelischen Internet-Zeitung Times of Israel zufolge werde "laut Berichten" der attackierte Luftwaffenstützpunkt Shayrat "seit kurzem von iranischen Streitkräften genutzt." Zudem seien "russische Truppen in der Nähe stationiert." Ob dies als Grund für die Angriffe zu werten ist, wollte ein Sprecher des israelischen Militärs laut Arab News nicht kommentieren, da das Militär "sich generell nicht zu ausländischen Berichten äußert." Bereits am 8. November wurden in Ostsyrien entlang der Grenze zum Irak "Luftangriffe auf vom Iran unterstützte Kämpfer geflogen, die nach Angaben syrischer Oppositionsaktivisten auch Opfer forderten", so Aljazeera weiter. Regionalen und nachrichtendienstlichen Quellen zufolge hat Israel in den letzten Monaten seine Angriffe auf syrische Flughäfen und Luftwaffenstützpunkte verstärkt, "um die zunehmende Nutzung iranischer Nachschubwege aus der Luft für Waffenlieferungen an Verbündete in Syrien und im Libanon, darunter die vom Iran unterstützte Hisbollah, zu unterbinden." Die im Vereinigten Königreich ansässige "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte", die derartige Ereignisse überwacht, erklärte am Sonntag, dass bei dem jüngsten israelischen Luftangriff "ein Lager für iranische Milizen und die Hisbollah zerstört wurde." Mehr zum Thema - Israel attackiert Basis Iran-treuer Miliz in Syrien

