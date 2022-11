Kurz nach Netanjahus Wahlsieg: Israel bombardiert Gaza

Israelische Jets flogen mehrere Luftangriffe auf den Gazastreifen, die angeblich die Stellungen einer palästinensischen Widerstandsgruppe zum Ziel hatten. Die Gewalt entflammte nur wenige Stunden nach der Niederlage des scheidenden Ministerpräsidenten Jair Lapid gegen Benjamin Netanjahu bei den israelischen Wahlen.

Quelle: AFP © STR

Israel beschoss am frühen Freitagmorgen den Gazastreifen. Ziel war nach Darstellung der israelischen Medien eine unterirdische Anlage der Hamas zur Herstellung von Raketen. Nach israelischen Angaben erfolgte der Angriff als Reaktion auf Raketen, die zuvor aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert worden waren. VIDEO: Smartphone footage shows the moment 18 Israeli missiles hit Gaza Strip pic.twitter.com/AQMxkYvqbi — The Cradle (@TheCradleMedia) November 4, 2022 Das Abwehrsystem "Iron Dome" soll dabei ein Geschoss abgefangen haben. Drei weitere seien noch über dem Gebiet des Gazastreifens explodiert, hieß es aus Israel. Der verarmte Gazastreifen, in dem 2,3 Millionen Palästinenser leben, steht seit 2007, als die Hamas die Kontrolle über die Enklave von der in Ramallah ansässigen Fatah übernahm, unter einer israelischen Blockade. Die gegenseitigen Raketenangriffe erfolgten wenige Tage nach der Parlamentswahl in Israel, aus der Ex-Regierungschef Benjamin Netanjahu gemeinsam mit rechts-religiösen Parteien als Sieger hervorging. Seither ist die Lage an der Grenze zu Gaza angespannt. Mehr zum Thema - Kollektivbestrafung der Palästinenser: Nablus von der israelischen Armee abgeriegelt

