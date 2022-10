Bericht: OPEC plus beschließt Kürzung der Öl-Fördermenge um zwei Millionen Barrel pro Tag

Die OPEC plus bereitet den Markt wieder auf eine Drosselung der Öl-Fördermenge vor. Die wichtigsten OPEC plus-Mitglieder sollen sich auf eine Kürzung der Ölproduktion um zwei Millionen Barrel pro Tag geeinigt haben.

Quelle: AFP © Joe Klamar

Die wichtigsten OPEC plus-Mitglieder, die als Gemeinsamer Ministerieller Überwachungsausschuss bekannt sind (JMMC), haben sich auf eine Kürzung der Ölproduktion um zwei Millionen Barrel pro Tag geeinigt, so drei OPEC plus-Quellen. OPEC+ JMMC AGREES OIL OUTPUT CUTS OF 2 MLN BPD - SOURCES — First Squawk (@FirstSquawk) October 5, 2022 Die Ölpreise legten am Montag im Handel wieder zu, nachdem Berichte über eine bevorstehende Förderkürzung des Ölverbunds OPEC plus die Runde gemacht hatten. Für heute ist ein Treffen der erdölexportierenden Staaten in Wien geplant. Die OPEC plus könnte mit einer harschen Kürzung der Fördermenge einem drohenden Nachfrageabschwung wegen der Abkühlung der Weltwirtschaft begegnen. Analyse Nord Stream 2 – Der wahre Grund für den Abscheu der US-Regierung Die OPEC plus, zu der auch Saudi-Arabien und Russland gehören, arbeitet an Kürzungen von ein bis zwei Millionen Barrel pro Tag, wie Quellen gegenüber Reuters erklärten. Die USA habe bereits vergeblich die OPEC dazu gedrängt, die Kürzungen der Ölproduktion nicht vorzunehmen. Die OPEC und ihre von Russland geführten Bündnispartner stehen aber offenbar trotz des Ukraine-Krieges Seite an Seite, um Preissenkungen beim Öl zu verhindern. Zur OPEC plus gehören neben den Staaten der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) auch weitere Produzenten wie Russland. Mehr zum Thema - Ölpreise legen wieder zu: Insider rechnen mit deutlich reduzierter Fördermenge durch OPEC+

