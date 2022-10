Ölpreise legen wieder zu: Insider rechnen mit deutlich reduzierter Fördermenge durch OPEC+

Auf dem nächsten Treffen der Öl-Allianz OPEC+ in Wien soll eine weitere Reduzierung der Fördermengen um mehr als eine Million Barrel pro Tag auf der Tagesordnung stehen.

Quelle: AFP © Joe Klamar

Die Ölpreise legten am Montag im Handel wieder zu. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 87,26 US-Dollar. Das waren 2,12 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,04 auf 81,53 Dollar. Meinung Förderkürzung bei OPEC+ und bisher kein Atomdeal mit Iran: Europa ist der große Verlierer Für diesen Mittwoch ist ein Treffen der erdölexportierenden Staaten in Wien geplant. Die OPEC+ könnte mit einer harschen Kürzung der Fördermenge einem drohenden Nachfrageabschwung wegen der Abkühlung der Weltwirtschaft begegnen, hieß es im Handelsblatt. Auf dem Treffen am 5. Oktober wolle die OPEC+ eine Reduzierung ihrer Förderquoten um mehr als eine Million Barrel pro Tag beschließen, sagten mit den Plänen vertraute Personen am Sonntag. Das wäre der größte Schritt seit der COVID-19-Pandemie. Die USA haben sich in letzter Zeit vergeblich darum bemüht, Saudi-Arabien dazu zu bewegen, seine Produktion hochzufahren. Die OPEC und ihre von Russland geführten Bündnispartner stehen aber offenbar trotz des Krieges in der Ukraine Seite an Seite, Preissenkungen bei Öl zu verhindern. Zur OPEC+ gehören neben den Staaten der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) auch andere Produzenten wie Russland. Mehr zum Thema - Buhlen um mehr Öl – US-Präsident Biden braucht Saudi-Arabiens Hilfe im Ukraine-Krieg

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.