US-Provokation durch Pelosis Besuch in Taiwan – China schätzt Putins Einstellung sehr

Der Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan wurde nicht nur in Peking als Provokation angesehen. Das chinesische Außenministerium erklärte, dass die Haltung des russischen Präsidenten auch die hochrangige strategische Zusammenarbeit zwischen China und Russland widerspiegele.

Quelle: www.globallookpress.com © Wang Yu Ching/Taiwan Presidential/ Global Look Press/Keystone Press Agency

China "schätzt" die kritischen Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin über den "provokativen" Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan sehr, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Mittwoch. Wang stellte außerdem fest, dass Putins Position die hochrangige strategische Zusammenarbeit zwischen China und Russland widerspiegele und Ausdruck der "konsequenten und festen gegenseitigen Unterstützung" der beiden Länder in Fragen sei, die die wichtigsten nationalen Interessen des jeweils anderen betreffen. Der Sprecher wies auch darauf hin, dass nach Pelosis Reise nach Taipeh mehr als 170 Länder ihr Bekenntnis zum "Ein-China-Prinzip" bekräftigt und Peking bei seinen Bemühungen um die Verteidigung der Souveränität und territorialen Integrität Chinas unterstützt hätten. China startet erneut massive Militärübung vor Taiwan – Reaktion auf US-Delegation in Taipeh Die Erklärung des chinesischen Außenministeriums erfolgte, nachdem Putin am Dienstag auf der 10. Internationalen Sicherheitskonferenz in Moskau den Taiwan-Besuch von Pelosi als "sorgfältig geplante Provokation" kritisiert hatte. Der russische Präsident deutete an, dass die Reise der US-Politikerin Teil der bewussten Strategie Washingtons zur Destabilisierung der Lage im asiatisch-pazifischen Raum sei und dass es sich "nicht nur um die Reise eines einzelnen unverantwortlichen Politikers handelt, sondern um eine dreiste Demonstration der Missachtung der Souveränität eines anderen Landes". Putin wies auch darauf hin, dass westliche "globalistische Eliten" solche Provokationen nutzten, um die Aufmerksamkeit ihrer eigenen Bürger von akuten sozioökonomischen Problemen abzulenken und ihr eigenes Versagen auf Länder wie Russland und China zu schieben. Der Präsident fügte hinzu, dass Moskau und Peking ihren eigenen Standpunkt verteidigten, indem sie eine souveräne Entwicklungspolitik aufbauten, die sich nicht dem Diktat der supranationalen Eliten unterwerfe. Die 82-jährige Pelosi war seit 1997 die ranghöchste US-Beamtin, die Anfang des Monats die selbstverwaltete Insel Taiwan besuchte – trotz mehrfacher Warnungen Pekings. China reagierte auf den Besuch der Sprecherin mit "beispiellosen" Militärübungen in der Straße von Taiwan. Es verhängte Handelsbeschränkungen gegen Taipeh, verhängte Sanktionen gegen Pelosi und ihre Familie und brach die diplomatischen Beziehungen zu den USA in einer Reihe von Schlüsselbereichen ab, darunter Klimawandel, Sicherheit auf See und andere militärische Bereiche. Gemeinsames Militärmanöver von Russland, China, Indien und Weißrussland Peking betrachtet Taiwan als souveränes chinesisches Territorium. Seit dem Jahr 1949 wird die Insel von Nationalisten regiert, die mithilfe der USA vom Festland geflohen waren, nachdem sie den chinesischen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten verloren hatten. Die USA erkennen die Souveränität Chinas über Taiwan offiziell an, billigen sie aber nicht. Obwohl amerikanische Gesetzgeber und Beamte regelmäßig auf die Insel reisen, betrachtet Peking Besuche hochrangiger US-Persönlichkeiten als stillschweigende Unterstützung der taiwanesischen Unabhängigkeit. Auch innerhalb Washingtons hatten sich bereits vor dem Besuch ablehnende Stimmen gemeldet, die allerdings übergangen wurden. Wie Craig Singleton in Foreign Policy schrieb: "Pelosis schlecht getimter Schachzug ging nach hinten los – und zwar gewaltig. Schlimmer noch, seine destabilisierende Wirkung war in Gänze vorhersehbar und vermeidbar, was erklärt, warum Beamte des Weißen Hauses und des US-Verteidigungsministeriums sie wiederholt aufgefordert haben, ihre Reise nach Taipeh zu verschieben." Dennoch kündigten Washington und Taipeh am Donnerstag an, Handelsgespräche im Rahmen einer neuen Initiative aufnehmen zu wollen. Mehr zum Thema – China und Taiwan: Die Kunst des Bluffs oder doch die letzte Warnung?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.