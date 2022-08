China startet erneut massive Militärübung vor Taiwan – Reaktion auf US-Delegation in Taipeh

Chinas Streitkräfte haben am Montag eine weitere Militärübung zur See und im Luftraum um Taiwan begonnen. Als Anlass dürfte Peking das Eintreffen einer Delegation des US-Kongresses unter der Leitung des demokratischen Senators Ed Markey aus Massachusetts genommen haben.

Quelle: www.globallookpress.com © Gong Yulong/Wang Xinchao/Xinhua

Am Montag hat das chinesische Militär zu weiteren Manövern vor der Insel Taiwan angesetzt – wie zuvor auch angekündigt. Dies geht aus einer Mitteilung des Sprechers des Kommandostabs Ost der chinesischen Volksbefreiungsarmee, Oberst Shi Yi, hervor, die auf WeChat veröffentlicht wurde: "Das Kampfkommando Ost der Volksbefreiungsarmee führt am 15. August praktische Übungen und Patrouillen im See- und Luftraum um die Insel Taiwan unter Einsatz verschiedener Truppengattungen durch. Mit dem Ziel, die Kampfbereitschaft zu erhöhen." Das an der Übung beteiligte Aufgebot an Personal und Gerät wurde nicht präzisiert. Dafür gab der Sprecher des Kommandostabs Ost ausdrücklich an, dass die Übung im Zusammenhang mit den "andauernden politischen Spielen zwischen den USA und Taiwan" stehe. Die Übungen sind demnach als ein Zeichen gegen die Fortführung besagter "Spiele" zu verstehen: "Die dem Kommandostab unterstellten Streitkräfte werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen und die Souveränität des Landes sowie den Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan entschlossen verteidigen." Meinung China und Taiwan: Die Kunst des Bluffs oder doch die letzte Warnung? In den vergangenen Wochen hatte China bereits mehrere Übungen in verschiedenen Gebieten entlang seiner Küste sowie rund um die Insel Taiwan durchgeführt. Dies geschah angesichts zunehmender Spannungen mit den USA nach einer Taipeh-Reise der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi vom 2. und 3. August. Dieser Besuch stieß auf schärfste Kritik Pekings. Am 4. August begann das chinesische Militär mit groß angelegten Manövern in den Gewässern vor Taiwan. Zudem wurden Übungen zum Abfeuern ballistischer Raketen abgehalten, deren Zielgebiete laut der Taiwan News in Gewässern unmittelbar westlich, östlich, nordöstlich und südöstlich vor der Insel lagen. Diese Übung hätte eigentlich am 7. August mittags enden sollen, wurde dann aber auf unbestimmte Zeit verlängert. Am 10. August erklärte ein Sprecher des Ostkommandos, man habe alle Ziele der Übung im Gebiet der Insel Taiwan erreicht und werde die Lage in der Region weiterhin überwachen. Die jüngst begonnene Übung wurde einen Tag nach dem Eintreffen einer US-Kongressdelegation unter der Leitung von Senator Ed Markey zu einem zweitägigen Besuch in Taiwan angekündigt. Markey sitzt für die Demokraten im Senat im US-Bundesstaat Massachusetts. Beobachter gehen davon aus, dass der Besuch die Beziehungen zwischen Peking und Washington weiter belasten wird. Mehr zum Thema – China könnte sich für den Besuch von Pelosi rächen – nur nicht so, wie wir es vielleicht erwarten

