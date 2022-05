Zeichen der Entspannung? Russland öffnet die Landgrenze zu Georgien

Am Dienstag hat die russische Regierung bislang bestehende Reisebeschränkungen nach Georgien aufgehoben. Politische Beobachter sehen darin ein Signal für weitere Entspannungsschritte in Richtung der sich derzeit konstruktiv gebenden georgischen Regierung.

Quelle: Gettyimages.ru © Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Auf dem offiziellen Internetportal für Rechtsinformationen wurde ein Erlass der russischen Regierung veröffentlicht, wonach für Reisen über die Landgrenzen nach Georgien keine Rechtfertigung mehr erforderlich ist. Bisher musste für das Überschreiten der Landgrenze zwischen Russland und Georgien nachgewiesen werden, dass der Zweck der Reise ein Studium, eine Arbeit, eine medizinische Behandlung oder andere zwingende Gründe waren. Solche Beschränkungen für dieses und andere Länder wurden durch die Regierungsverordnung Nr. 763-p vom 27. März 2020 eingeführt, die den Verkehr an Straßen-, Bahn-, Fußgänger- und anderen Grenzübergangsstellen aufgrund der Corona-Pandemie vorübergehend eingeschränkt hatte. 30 Jahre Gemeinschaft Unabhängiger Staaten Seit dem Südossetien-Krieg im August 2008 sind die Beziehungen Russlands zu seinem südlichen Nachbarn angespannt. Direkter Reiseverkehr fand nicht statt, Kooperationen lagen auf Eis und georgische Produkte unterliegen Sanktionen. In dem laufenden russisch-ukrainischen Konflikt hat sich die derzeitige Regierung Georgiens jedoch unerwartet zurückhaltend und konstruktiv verhalten. So wurde das ukrainische Ansinnen, Georgien möge im Kaukasus eine "zweite Front" gegen Russland eröffnen, deutlich zurückgewiesen. Auch weigerte sich das Land, sich westlichen Sanktionen gegen Russland anzuschließen. In der Folge wurden in der russischen Politik Stimmen laut, diese Politik Georgiens zu honorieren und die Beziehungen der beiden historisch und wirtschaftlich eng verbundenen Länder zu erneuern. Die jetzt eingeführten Reiseerleichterungen dürften ein Signal und ein erster Schritt in diese Richtung sein. Die russischen Automobilclubs haben zugleich darauf hingewiesen, dass auch Reisen mit dem eigenen PKW nach Georgien wieder möglich sind. Dazu ist der vorerst einzige Straßengrenzübergang "Oberer Lars" zu nutzen. Reisewillige müssen beachten: Für die Einreise ist auf der georgischen Seite ein aktueller PCR-Test oder der Nachweis einer vollständigen Impfung vorzulegen. Der russische Sputnik-Impfstoff wird wie jeder andere Zweikomponenten-Impfstoff akzeptiert. Mehr zum Thema - Georgien und LGBT – Attacke auf den Mythos EU

