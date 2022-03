Georgien lehnt Kiews Aufruf zur Eröffnung einer "zweiten Front" gegen Russland ab

Kiews Forderung an Georgien nach Eröffnung einer zweiten Front gegen Russland stoßen in Tiflis auf Unverständnis. Georgische Abgeordnete machten klar, dass der Aufruf nur den unnötigen Tod weiterer Zivilisten bringen und der Ukraine in keiner Weise helfen würde.