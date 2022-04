Musk will Twitter für 41 Milliarden US-Dollar kaufen und in Privatwirtschaft überführen

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Tech-Milliardär Elon Musk eine Beteiligung an Twitter erworben hatte. Weil die Plattform seiner Ansicht nach in ihrer derzeitigen Form jedoch weder gedeihen noch der freien Meinungsäußerung dienen kann, habe er sich dazu entschlossen, das Unternehmen vollständig zu kaufen.

Tech-Milliardär Elon Musk hat angeboten, alle Aktien von Twitter zu kaufen. Dies geht aus einem Dokument hervor, das auf der Webseite der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde veröffentlicht wurde.

Musk bot einen Preis von 41,39 Milliarden US-Dollar (37,95 Milliarden Euro) oder 54,20 US-Dollar (49,7 Euro) pro Aktie. Der Geschäftsmann erklärte, dass er zuvor eine Beteiligung an Twitter erworben hatte, weil er glaubte, dass es eine Plattform werden könnte, "die die Prinzipien der freien Meinungsäußerung auf der ganzen Welt respektiert". Die freie Meinungsäußerung hingegen sei eine "öffentliche Notwendigkeit für eine funktionierende Demokratie". In der Erklärung von Musk, die in dem Dokument zitiert wird, heißt es:

"Nachdem ich in das Unternehmen investiert hatte, wurde mir jedoch klar, dass es in seiner jetzigen Form weder gedeihen noch dieser gesellschaftlichen Aufgabe dienen wird. Twitter muss in ein privates Unternehmen umgewandelt werden. Ich schlage daher vor, Twitter zu 100 Prozent aufzukaufen."

Für den Fall, dass sein Vorschlag nicht angenommen wird, versprach Musk, "seine Position als Aktionär zu überdenken". Er erklärte:

"Twitter hat unglaubliches Potenzial. Ich werde es entfesseln."

Die Twitter-Aktien stiegen nach seinem Kaufangebot um 18 Prozent auf 53,88 US-Dollar (49,4 Euro) pro Aktie.

Anfang April wurde bekannt, dass Musk mit einem Anteil von 9,2 Prozent einer der größten Aktionäre von Twitter geworden ist. Wie die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde am 4. April mitteilte, besitzt der von dem Geschäftsmann gegründete Elon Musk Revocable Trust fast 73,5 Millionen Aktien des Unternehmens. Nach Schätzungen von Bloomberg könnte sich der Wert einer solchen Beteiligung zum Börsenschluss am 1. April auf 2,89 Milliarden US-Dollar (2,65 Milliarden Euro) belaufen.

Am 5. April beschloss Twitter, Musk in seinen Vorstand aufzunehmen, doch der Geschäftsmann lehnte ab. Unter den Bedingungen seines Eintritts in den Vorstand hätte Musk seinen Anteil an Twitter während seiner Amtszeit nicht über 14,9 Prozent erhöhen können. Diese Beschränkung gilt nun nicht mehr.

