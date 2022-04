Russischer Raketenkreuzer "Moskwa" durch Explosion "schwer beschädigt"

Die gesamte Besatzung des Raketenkreuzers "Moskwa" wurde nach einer durch ein Feuer verursachten Munitionsexplosion evakuiert, teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwochabend in einer kurzen Erklärung mit, die von mehreren russischen Nachrichtenagenturen, darunter RIA Nowosti, TASS und Interfax, zitiert wurde.

Der Kreuzer habe "schwere Schäden" erlitten, teilte das russische Militär mit und fügte hinzu, dass die Ursache des Brandes untersucht werde. Das Verteidigungsministerium hat den Vorfall auf seiner offiziellen Webseite jedoch noch nicht bestätigt und auch keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben.

Der 1979 vom Stapel gelaufene Raketenkreuzer der Atlant-Klasse ist mit 16 Schiffsabwehrraketen und zahlreichen weiteren Luftabwehrraketen, Torpedos und Geschützen bewaffnet. Er gehört zur Schwarzmeerflotte und ist seit Februar vor der Küste der Ukraine im Einsatz.

Ukrainer sprechen von "erfolgreichem Angriff"

Ukrainische Beamte behaupteten am Mittwochabend, eine in Odessa versteckte Batterie ihrer Neptun-Schiffsabwehrraketen habe die "Moskwa" zweimal erfolgreich getroffen und den Kreuzer in Brand gesetzt. Diese Behauptung wurde unter anderem von Maxim Martschenko, Leiter der Militärverwaltung in Odessa, und Anton Geraschtschenko, Berater des Innenministeriums in Kiew, aufgestellt.

Sie lieferten jedoch keine Beweise für ihre Behauptungen. Ein ukrainischer Telegram-Kanal hat Berichten zufolge stattdessen ein Foto eines iranischen Schiffes gepostet, das letztes Jahr im Golf von Oman Feuer fing und sank – und das Bild später wieder gelöscht.

Der angebliche Angriff auf die "Moskwa" erfolgte nur einen Tag, nachdem die Ukraine eine Briefmarke herausgegeben hatte, die den – nachweislich fiktiven – Vorfall auf der "Schlangeninsel" zeigt, bei dem 13 ukrainische Soldaten angeblich genau dieses Schiff verflucht hätten, bevor sie heldenhaft starben. In Wirklichkeit ergaben sich 82 Soldaten kampflos der russischen Marine, und es gibt keinen Beweis dafür, dass der angebliche Austausch jemals stattgefunden hat.

Die Ukraine behauptete auch, die "Wassili Bykow" – ein weiteres Schiff, das an der Einnahme der Schlangeninsel beteiligt war – zerstört zu haben. Ukrainische Medien meldeten am 7. März, dass die "Bykow" von einer Salve Artillerieraketen getroffen und versenkt wurde, nachdem zwei Schnellboote in eine Falle gelockt worden waren. Das Schiff tauchte jedoch am 16. März unversehrt in Sewastopol wieder auf.

Mehr zum Thema - Liveticker zum Ukraine-Krieg – Australien verhängt Sanktionen gegen Gazprom und weitere Firmen