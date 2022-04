Russische Streitkräfte zu Angriffen auf ukrainische Kommandozentren bereit

Russlands Verteidigungsministerium meldet Anschlagsversuche ukrainischer Truppen auf russischem Gebiet. In Wiederholungsfällen wird die bisherige Zurückhaltung vor Angriffen auf ukrainische Entscheidungszentren aufgegeben, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Dem russischen Verteidigungsministerium seien Anschlagsversuche durch ukrainische Truppen gegen Objekte in Russland bekannt. Sollten sich diese fortsetzen, behalte sich die russische Armee Angriffe gegen ukrainische Kommandozentren vor, verkündete das Ministerium am Mittwochabend. Davor habe man sich mit solchen Maßnahmen zurückgehalten.

"Wir sehen Versuche ukrainischer Streitkräfte, gegen Objekte auf dem Gebiet der Russischen Föderation Diversionen und Anschläge durchzuführen. Wenn solche Vorfälle sich fortsetzen, werden die Streitkräfte der Russischen Föderation Entscheidungszentren, darunter auch solche in Kiew, angreifen, wovor sich die russische Armee bisher zurückgehalten hat", sagte Igor Konaschenkow, der Sprecher des Verteidigungsministeriums, in einer offiziellen Videoansprache.

Zuvor hatte eine Bezirksverwaltung im russischen Gebiet Kursk gemeldet, dass der Grenzübergang im Dorf Gordejewka unter Beschuss genommen wurde. Verluste hätte die russische Seite dabei nicht erlitten, so die weitere Mitteilung.

