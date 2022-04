Japan streicht Asow von Liste neonazistischer Organisationen – Sacharowa: "Zeichen für Russophobie"

Japans Streichung des nationalistischen ukrainischen Asow-Regiments von der Liste neonazistischer Organisationen soll zeigen, dass Tokio sich in die Reihe der russophoben Staaten einreihe. Dies hat die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa am Dienstag erklärt.

"Die Art und Weise, wie es verstanden werden sollte, ist, dass sich Japan als Staat leider in die russenfeindliche Reihe eingereiht hat, so eingereiht, dass Japan in dieser Hinsicht die Führung im asiatischen Raum übernimmt."