USA, NATO und UN-Generalsekretär reagieren auf russische Sonderoperation im Donbass

Vertreter der Vereinigten Staaten, der NATO, der Vereinten Nationen sowie mehrerer westlicher Staaten haben die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigte militärische Sonderoperation in der Donbass-Region verurteilt.

Nachdem Präsident Putin am frühen Donnerstagmorgen auf Bitten der Volksrepubliken Donezk (DVR) und Lugansk (LVR) um militärische Unterstützung mit der Ankündigung einer "militärische Sonderoperation" in der Region reagiert hatte, erklärte US-Präsident Joe Biden, er werde Russland "für den Tod und die Zerstörung, die dieser Angriff bringen wird, verantwortlich machen".

"Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten und Partner werden geschlossen und entschlossen reagieren. Die Welt wird Russland zur Rechenschaft ziehen", sagte US-Präsident Biden in einer Erklärung und fügte hinzu, er werde "für das tapfere und stolze Volk der Ukraine beten".

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilte Moskaus "rücksichtslosen und unprovozierten Angriff auf die Ukraine" und warf Russland vor, "unzählige zivile Leben" zu riskieren. Er behauptete:

"Wieder einmal hat Russland trotz unserer wiederholten Warnungen und unermüdlichen Bemühungen um Diplomatie den Weg der Aggression gegen ein souveränes und unabhängiges Land gewählt."

Stoltenberg nannte Putins militärische Sonderoperation "einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht" und "eine ernsthafte Bedrohung der euro-atlantischen Sicherheit".

Abschließend forderte Stoltenberg Moskau auf, "seine Militäraktion unverzüglich einzustellen und die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu respektieren".

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres forderte Putin auf, die russischen "Truppen davon abzuhalten, die Ukraine anzugreifen". Er forderte:

"Geben Sie dem Frieden eine Chance. Zu viele Menschen sind bereits gestorben."

Auch aus Paris kam Kritik. Der französische UN-Botschafter Nicolas De Rivière erklärte:

"Russland hat sich für den Krieg entschieden. Frankreich verurteilt die Einleitung dieser Operationen auf das Schärfste."

In einer Rede am Donnerstag erklärte Putin, die Operation sei notwendig, um die Bevölkerung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk zu schützen, die in den vergangenen acht Jahren einem "Völkermord durch das Kiewer Regime" ausgesetzt gewesen sei.

