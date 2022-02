Medienberichte: Schwere Explosionen in einer weiteren Stadt in der Ostukraine

Wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Sputnik berichtet, haben mindestens zwei Explosion am späten Freitagabend die Stadt Lugansk in der Ostukraine erschüttert. Lokale Medien haben auch bestätigt, dass von der ersten Explosion eine Pipeline in dem Gebiet betroffen war.

Mindestens zwei Explosionen haben am späten Freitagabend die Stadt Lugansk in der Ostukraine erschüttert, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Sputnik berichtet. Lokale Medien haben auch bestätigt, dass von der ersten Explosion eine Pipeline in dem Gebiet betroffen war, was zu einem Großbrand führte. Die zweite Explosion ereignete sich Berichten zufolge an einer Tankstelle.

Die Berichte über die Explosionen kommen nur wenige Stunden, nachdem die Nachbarstadt Donezk von einer Explosion erschüttert wurde. Diese wurde durch eine Autobombe ausgelöst, die auf ein Fahrzeug des Chefs der Volksmiliz der selbsternannten Volksrepublik Donezk gerichtet war und keine Opfer forderte. Dabei kamen jedoch keine Personen zu Schaden.

Die Lage in der Ostukraine ist derzeit angespannt, da die beiden Regionen Lugansk und Donezk der Regierung in Kiew vorwerfen, eine Militäroperation zur gewaltsamen Einnahme ihres Gebiets zu planen. Sie berufen sich auf eine starke Zunahme von Zwischenfällen entlang der Waffenstillstandslinie, einschließlich des Einsatzes von Artillerie, Mörsern und Panzern durch das ukrainische Militär.

In der Zwischenzeit haben die USA und die NATO Russland beschuldigt, in die Ukraine einmarschieren zu wollen, obwohl ihr vorausgesagter Starttermin am 16. Februar ohne Zwischenfälle verstrichen ist. Moskau hat die Vorwürfe wiederholt als "Falschinformationen" zurückgewiesen. Beide Seiten beschuldigen die jeweils andere Seite, einen Angriff unter "falscher Flagge" zu planen, um einen Vorwand für eine Militäroperation zu schaffen.



Mehr zum Thema - Live-Ticker zur Ukraine-Lage: Beschuss des Donbass, Evakuierung der Zivilbevölkerung nach Russland