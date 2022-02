Türkischer Oppositionsführer warnt Erdoğan: Verfassung verbietet dritte Amtszeit

Der türkische Präsident Erdoğan will sich als Vermittler in der Ukraine-Krise in Kiew profilieren. Im Hinblick auf die Wahlen warnt der Oppositionsführer Erdoğan, dass die Verfassung eine dritte Amtszeit verbietet. Gleichzeitig fordert er im Sinne des türkischen Volkes vorgezogene Wahlen.