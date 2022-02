Finanzexperte Ernst Wolff: "Elite will die totale Kontrolle über die Menschen erlangen"

In der Coronakrise steht die naheliegende Frage im Raum, wer die Gewinner und Verlierer der gegenwärtigen Situation sind, oder sein werden. Doch welche Organisationen und Gruppierungen sind im Hintergrund aktiv? Und inwiefern lässt das sich mit unseren demokratischen Werten vereinen, wenn private Stiftungen direkten Einfluss auf unser politisches System ausüben?

Im Interview mit RT DE geht der Buchautor und Finanzexperte Ernst Wolff auf diese Fragen ein. Er führt dabei aus, wie das Weltwirtschaftsforum (WEF) über seine Ausbildungsprogramme – etwa das Forum "Young Global Leaders" (YGL) – unmittelbaren Zugang zu den wichtigsten Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft erhält, und damit das gesellschaftspolitische Geschehen massiv beeinflusst. Unter dem Deckmantel des "Great Reset" sei das Forum gewillt, die Gesellschaft umzubauen und neue Kontrollmechanismen zu etablieren. Das sei etwa in China bereits mit dem "Social Credit System" der Fall.

Es erscheint daher wenig überraschend, was der amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Rede bei der diesjährigen Online-Konferenz des WEF betonte. Dass nämlich Deutschland willens sei, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um an der "großen Transformation" mitzuwirken. Damit bediene er sich, laut Wolff, der Rhetorik des WEF-Gründers Klaus Schwab. Dieser wiederum plane gegenwärtig einen "Great Reset" zur Neugestaltung der Welt nach der Pandemie.

Ernst Wolff geht zudem auf die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und die steigende Inflation ein. Wie der Finanzexperte ausführt, stehe ein Crash unmittelbar bevor. Die aktuellen finanzpolitischen Verwerfungen seien lediglich ein erstes Indiz für den schon bald eintretenden Umbruch an den Finanzmärkten.

Information:

