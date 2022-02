China unterstützt die russischen Forderungen nach einem Stopp der NATO-Erweiterung

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping haben inmitten eines eskalierenden Streits zwischen Moskau und dem von den USA geführten Militärblock in Osteuropa gemeinsam die NATO aufgefordert, ihre Expansionspläne zu stoppen und eine Fortsetzung der Mentalität des Kalten Krieges zu vermeiden.

Nach einem Treffen zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs am Freitag in Peking, noch vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele, veröffentlichte der Kreml den Wortlaut einer von beiden Seiten vereinbarten Erklärung, in der zum Dialog aufgerufen wird, um die Spannungen zu verringern.

"Die Parteien lehnen die weitere Ausdehnung der NATO ab und fordern das Nordatlantische Bündnis auf, von ideologischen Ansätzen aus der Zeit des Kalten Krieges Abstand zu nehmen", heißt es darin.

Außerdem wird der Block aufgefordert,

"die Souveränität, die Sicherheit, die Interessen anderer Länder und die Vielfalt ihrer zivilisatorischen und kulturhistorischen Wege zu respektieren und die friedliche Entwicklung anderer Regierungen objektiv und fair zu behandeln".

Die beiden Länder betonten auch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Regierungen auf der ganzen Welt angesichts der Herausforderungen der schnell voranschreitenden wirtschaftlichen Globalisierung, der politischen Umwälzungen und einer Pandemie, die weiterhin Millionen von Menschen bedroht und die internationale Sicherheit beeinträchtigt.



Sie riefen die Staats- und Regierungschefs der Welt auf,

"den Dialog und das gegenseitige Vertrauen zu stärken, die Zusammenarbeit zu vertiefen und universelle menschliche Werte wie Frieden, Wachstum, Gleichheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit zu verteidigen".

Das Treffen zwischen Putin und Xi ist das erste persönliche diplomatische Treffen des chinesischen Staatschefs seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie. Es findet inmitten einer Reihe von Warnungen westlicher Staats- und Regierungschefs statt, wonach Moskau eine Invasion in der benachbarten Ukraine plant und auf Berichte über Truppenaufstockungen in der Nähe der gemeinsamen Grenze sowie über groß angelegte gemeinsame Militärübungen im benachbarten Weißrussland hinweist.

Moskau hat stets bestritten, dass es irgendwelche aggressiven Absichten hat, und hat schriftliche Sicherheitsgarantien gefordert, die die Ausweitung der NATO, des von den USA geführten Militärblocks, auf die Ukraine und Georgien einschränken und die beiden Staaten faktisch von der Mitgliedschaft ausschließen. In dieser Woche wurden der spanischen Zeitung El Pais Dokumente zugespielt, aus denen hervorgeht, dass Washington ein solches Abkommen formell abgelehnt, jedoch andere Maßnahmen vorgeschlagen hat, um die militärische Transparenz zwischen beiden Seiten zu erhöhen.

Putin und andere haben zuvor erklärt, sie könnten nicht näher bezeichnete "militärisch-technische Maßnahmen" ergreifen, wenn sie dies für notwendig erachten, um die Sicherheit Russlands zu gewährleisten.

Im Vorfeld der Gespräche zwischen Putin und Xi betonte der außenpolitische Berater des Kremls, Juri Uschakow, dass Russland und China "ähnliche und übereinstimmende Positionen zu einem großen Teil der internationalen Probleme" hätten.

Die beiden Länder haben in den letzten Monaten die Bedeutung ihrer Beziehungen betont, und im Dezember sagte Uschakow, China unterstütze die Bemühungen Russlands, ein Abkommen mit der NATO zu unterzeichnen. Peking hat sich zuvor verpflichtet, mit Moskau zusammenzuarbeiten, um Finanzsysteme zu entwickeln, die gegen Sanktionen resistent sind und die Abhängigkeit vom US-Dollar minimieren.

Trotz der Anzeichen für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Russland und China sind einige Analysten der Ansicht, dass die Partnerschaft weniger integriert ist als bei Blöcken wie der NATO, deren Mitglieder eine Integration in Fragen des militärischen und geheimdienstlichen Austauschs anstreben.

Mehr zum Thema - Stellungnahme von Putin zu NATO-Antwort auf Sicherheitsgarantien: Prinzipielle Bedenken ignoriert