Hoffnung auf Sieg über HIV? Moderna testet HIV-Impfstoff am Menschen

Das US-Biotechnologieunternehmen Moderna schreitet zusammen mit der International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) im Kampf gegen das Humane Immundefizienz-Virus (HIV) voran. Nun verkündet der Corona-Impfstoff-Entwickler Moderna auf seiner Webseite, Freiwilligen die ersten Dosen des Vakzins gegen HIV verabreicht zu haben:

"IAVI, die gemeinnützige wissenschaftliche Forschungsorganisation, und das Biotechnologieunternehmen Moderna gaben heute bekannt, dass die ersten Dosen in einem klinischen Versuch mit experimentellen HIV-Impfstoffantigenen an der George Washington University (GWU) School of Medicine and Health Sciences in Washington, D.C., verabreicht worden sind."