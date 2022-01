Missbrauchsskandal: Prinz Andrew stellt sich Gericht in den USA

Im Rechtsstreit um Missbrauchsvorwürfe gegen den britischen Prinzen Andrew bahnt sich eine Wende an. Der Sohn der Queen will sich nun doch vor einem US-Geschworenenprozess in New York verantworten. Die Zivilklage gegen Prinz Andrew wurde zu Beginn des Jahres 2022 in den USA zugelassen.