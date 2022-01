Antarktis: Nicht heimische Meereslebewesen kommen mit Schiffen und gefährden das Ökosystem

Invasive Arten aus der ganzen Welt, die mit den Schiffen in der Antarktis auftauchen, bedrohen das unberührte Meeresökosystem des Gebiets. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die die regelmäßig in der Region verkehrenden Forschungs-, Fischerei- und Kreuzfahrtschiffe verfolgt. Dabei stellte sich heraus, dass Schiffe aus rund 1.500 Häfen rund um den Globus die Antarktis besuchen. Die leitende Forscherin Arlie McCarthy von der Cambridge University teilte mit:

"Wir waren überrascht, als wir feststellten, dass die Antarktis viel stärker global vernetzt ist als bisher angenommen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Biosicherheitsmaßnahmen an einem breiteren Spektrum von Orten durchgeführt werden sollen, als dies derzeit der Fall ist."

Unter Biosicherheitsmaßnahmen versteht man eine häufigere Inspektion der Schiffsrümpfe mit Kameras und deren Reinigung. McCarthy betonte:

"Fast jeder Ort kann eine potenzielle Quelle für invasive Arten sein. Diese nicht heimischen Arten können das Ökosystem völlig verändern."

Mit den Schiffen gebrachte invasive Arten könnten völlig neue Lebensräume schaffen, die es "erstaunlichen Tieren" in der Antarktis erschweren würden, ihren eigenen Lebensraum zu finden, hieß es weiter. Jede Meeresart, die sich am Schiffsrumpf festsetzen und die Reise in die Antarktis überleben kann, könnte eine invasive Bedrohung darstellen, so die Studie. Lebewesen wie Muscheln, Seepocken, Krebse und Algen sind daher besonders besorgniserregend.

Der Südliche Ozean um die Antarktis ist die isolierteste Meereslandschaft der Erde. Er beherbergt eine einzigartige Mischung aus Pflanzen und Tieren und ist die einzige globale Meeresregion ohne bekannte invasive Arten. Die zunehmende Schiffsaktivität in dieser Region erhöht die Gefahr, dass nicht heimische Arten versehentlich eingeschleppt werden.

