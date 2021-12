Greta Thunberg: Joe Biden kein "Vorreiter in Sachen Klima"

In einem Interview mit der Washington Post hat die schwedische Aktivistin Greta Thunberg erklärt, es sei falsch, US-Präsident Joe Biden als einen führenden Klimaschützer anzusehen. Sie wies dabei auf US-Projekte für fossile Brennstoffe hin. Thunberg wurde gefragt, ob sie von Staats- und Regierungschefs, einschließlich Biden, inspiriert werde. Sie sagte wörtlich:

"Ich meine, es ist seltsam, dass die Leute Joe Biden für einen Vorreiter in Sachen Klima halten, wenn man sieht, was seine Regierung tut. In den USA wird die Infrastruktur für fossile Brennstoffe ausgebaut. Warum tun die USA das?"