Greta Thunbergs Pläne für 2022: Deutsche Politik zu mehr Klimaschutz drängen

Die schwedische Klimaaktivistin Thunberg will mit ihrer Bewegung Fridays for Future auch weiterhin Druck ausüben. Im Moment scheint es ihr so, als wären die Menschen der Berichte über den Klimawandel müde geworden. Ins Visier nehmen will sie auch die deutsche Politik.