Bruder von Assange: Biden-Regierung müsste Anklage aufheben

Ungeachtet aller Proteste von Amnesty International und Reporter ohne Grenzen bleibt Julian Assange in Haft und könnte bald an die USA ausgeliefert werden. In London entsprach man der Forderung aus Washington. Der Bruder von Assange sieht nur noch eine Hoffnung, die, dass die Biden-Regierung die Anklage aufhebt.