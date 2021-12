Weißes Haus bestätigt Videoschalte zwischen Biden und Putin am Dienstag

Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden werden am Dienstag miteinander sprechen. Der genaue Termin der Videoschalte ist bislang nicht bekannt. Beim Gespräch sollen unter anderem die Ukraine-Krise und das bilaterale Verhältnis thematisiert werden.

Vor dem Hintergrund der angespannten Situation im Ukraine-Konflikt werden Wladimir Putin und Joe Biden am 7. Dezember per Videoschalte miteinander sprechen. Das Weiße Haus hat am Samstagabend das zuvor vom Kreml angekündigte Gespräch bestätigt. Der genaue Termin ist bislang nicht bekannt. Kremlsprecher Dmitri Peskow zufolge werden die beiden Präsidenten den Zeitpunkt und die Dauer der Videoschalte selbst bestimmen.

Nach Angaben der russischen Seite werden Putin und Biden sowohl Probleme in den bilateralen Beziehungen als auch die aktuelle internationale Agenda erörtern, darunter die Situation in der Ukraine, in Afghanistan, Libyen und Iran. Ins Gespräch können auch die COVID-19-Pandemie und der Klimawandel kommen.

Laut der Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, will Biden die "Sorgen" der USA angesichts der russischen Militäraktivitäten entlang der ukrainischen Grenze unterstreichen. Der Präsident werde die Unterstützung der USA für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine betonen. Demnach werden die Präsidenten auch die strategische Stabilität und Cyberangriffe thematisieren.

Putin und Biden hatten sich am 16. Juni in Genf zu ihrem ersten Gipfel getroffen. Dabei wurden unter anderem neue Gespräche über eine atomare Abrüstungsinitiative vereinbart.

(rt/dpa)