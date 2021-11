Zwei afrikanische Länder schließen sich Chinas Neuer Seidenstraße an

Eritrea und Guinea-Bissau haben angekündigt, dass sie sich der von Peking aktiv geförderten Belt and Road Initiative (BRI) anschließen wollen. Die beiden Länder haben Berichten zufolge im Vorfeld eines wichtigen regionalen Forums eine formelle Vereinbarung mit China unterzeichnet.

Die ehrgeizige Multi-Billionen-Dollar-Initiative BRI, die auch als Neue Seidenstraße bekannt ist, wurde 2013 von Präsident Xi Jinping angekündigt und soll die Konnektivität und Zusammenarbeit zwischen Ostasien, Europa und Ostafrika fördern. Das Großprojekt soll den Welthandel erheblich ausweiten und die Handelskosten für die beteiligten Länder um die Hälfte senken.

Eritrea wird aufgrund seines Zugangs zum Roten Meer und zum Suezkanal sowie zu den Gewässern des Persischen Golfs und damit zum Indischen Ozean als strategisch wichtig angesehen.

Guinea-Bissau, das am Atlantik liegt, dürfte Chinas maritime Interessen an der westafrikanischen Küste stärken. Das Land ist Mitglied des Afrikanischen Kontinentalen Freihandelsabkommens (AfCFTA), mit dem die Grenzzölle zwischen den afrikanischen Staaten abgeschafft wurden.

China hat sich zum Bau einer Biomasseanlage im Wert von 184 Millionen US-Dollar in Guinea-Bissau verpflichtet und ist Berichten zufolge an mehreren Sanierungsprojekten in dem Land beteiligt. Außerdem unterstütze Peking ein 48-Millionen-US-Dollar-Projekt zur Renovierung des veralteten Telekommunikationssystems des Landes sowie zum Bau von Autobahnen. Chinesische Investoren sollen auch Interesse am Forstsektor, der Tiefseefischerei und der Erdölförderung bekundet haben.

Peking plant, Eritrea dabei zu helfen, ausgebildete Arbeitskräfte zurückzuholen, die Infrastruktur des Landes auszubauen und es "von einer landwirtschaftlichen Basis zu einem höheren Standard der Industrialisierung zu bringen". Im Jahr 2019 begann die China Shanghai Corporation for Foreign Economic and Technological Cooperation (SFECO) mit dem Bau eines Teils der 500 Kilometer langen Straße zwischen der Hafenstadt Massawa und dem Hafen von Assab, die beide über Sonderwirtschaftszonen verfügen.

Eritrea und Guinea-Bissau unterzeichneten die Absichtserklärung wenige Tage vor dem bevorstehenden Ministerforum des Forums für China-Afrika-Kooperation in der senegalesischen Hauptstadt Dakar, das am 29. November beginnt.

