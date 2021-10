Facebook-Ausfall macht Telegram populär: Messaging-App verzeichnet 70 Millionen neue Nutzer

Der verschlüsselte Messenger Telegram verzeichnete an einem Tag mehr als 70 Millionen Neuanmeldungen. Ein Löwenanteil davon waren Nutzer von Facebook und dessen Tochterunternehmen Instagram, WhatsApp und Messenger, die wegen des großen Ausfalls eine Alternative suchten.

Telegram-Gründer Pawel Durow gratulierte am Dienstag seinen Mitarbeitern zu ihrer guten Arbeit. Er stellte fest, dass Telegram nicht nur "über 70 Millionen Flüchtlinge von anderen Plattformen an einem Tag willkommen geheißen", sondern dass die Plattform in dieser Zeit trotz des ungewöhnlich hohen Verkehrsaufkommens "für die große Mehrheit der Nutzer einwandfrei funktioniert" habe.

Auch wenn es bei einigen US-amerikanischen Nutzern zu Verzögerungen gekommen sei, so sei dies wahrscheinlich auf die Flut der Neuankömmlinge zurückzuführen, die von Facebook und seinen verschiedenen Ablegern hereinströmten.

Die Facebook-Katastrophe vom Montag war Berichten zufolge so groß, da Mitarbeiter nicht einmal Zugang zu bestimmten Einrichtungen hatten, um das Problem zu beheben. Grund hierfür war die Tatsache, dass ihre Ausweise keine Verbindung zum Unternehmensnetzwerk herstellen konnten. Viele Mitarbeiter konnten nur über SMS und Outlook-E-Mails miteinander kommunizieren, da keines der internen Computersysteme funktionierte.

Facebook-Geschäftsführer Mark Zuckerberg verlor laut der Zeitschrift Forbes mehr als sechs Milliarden US-Dollar und das Unternehmen im Wert von mehreren Billionen US-Dollar erlebte den stärksten Rückgang des Aktienwerts seit dem Jahr 2021.

Telegram hingegen bot den geschockten Facebook-Nutzern eine (digitale) Schulter zum Ausweinen, reagierte per Twitter mit cleveren Anspielungen auf die Probleme des großen Konkurrenten, um die digital Gestrandeten daran zu erinnern, dass ihnen die Türen bei Telegram weit offenstehen. Durow erklärte in einem seiner Postings:

"Wir lassen euch nicht im Stich, wenn es andere tun."

Telegram, das sich selbst als die "größte unabhängige Messaging-Plattform der Welt" bezeichnet, unterscheidet sich von anderen Social-Media-Unternehmen dadurch, dass es auf eine rigorose politische Zensur verzichtet, während andere Plattformen die Sprachregeln immer enger stecken.

Pawel Durow und sein Bruder Nikolai gründeten Telegram im Jahr 2013 als Konkurrent zu WhatsApp. Später wurde WhatsApp von Facebook übernommen.

Davor hatten die Gebrüder Durow VKontakte gegründet, welches als "russisches Facebook" bekannt ist und den Ruf hat, seinen Nutzern mehr Meinungsfreiheit zu gewähren als sein US-amerikanischer Konkurrent.

