Ukrainischer Nationalspieler spricht bei Pressekonferenz Russisch – und wird heftig kritisiert

Während der Pressekonferenz nach dem Spiel der Ukraine gegen Schweden hatte der ukrainische Nationalspieler Artjom Dowbik die ihm gestellten Fragen auf Russisch und nicht auf Ukrainisch beantwortet – und sorgte damit bei einigen seiner Landsleute für Empörung. So bezeichnete etwa die ukrainische Schriftstellerin Larissa Nizoi den Fußballspieler in einem Facebook-Post als einen "Moskowiter" und einen "Marsianer". Ihr zufolge würden "ukrainische Helden" ausschließlich Ukrainisch sprechen.

Der Debatte schloss sich auch der Zuständige für den Schutz der Staatssprache in der Ukraine Taras Kremin an. Er erklärte auf seiner Facebook-Seite, dass Sportler gemäß dem Gesetz während offizieller Veranstaltungen ausschließlich Ukrainisch sprechen sollten:

"Angesichts der aktuellen hitzigen Diskussion in der Gesellschaft über die Sprache, in der Sportler bei offiziellen Sportwettkämpfen, insbesondere im Ausland, sprechen sollten, sowie der zahlreichen Beschwerden von Bürgern, halte ich es für nötig, an Folgendes zu erinnern: Der Status der Staatssprache im Sportbereich ist in Artikel 34 des Gesetzes der Ukraine 'Über die Gewährleistung des Funktionierens der ukrainischen Sprache als Staatssprache' verankert. Das Gesetz legt fest, dass Sportveranstaltungen, auch internationale, in der Ukraine in der Staatssprache abgehalten werden."