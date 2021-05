US-Gesundheitsbehörde ändert Richtlinien für PCR-Tests bei Geimpften

In der Corona-Gesundheitskrise gelten PCR-Tests in vielen Ländern als sogenannter "Goldstandard" in der Diagnostik von COVID-19. Dabei ist bekannt, dass beim Verfahren der RT-PCR (Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion) das Coronavirus nicht direkt, sondern nur genetische Segmente des Virus nachgewiesen werden.

Die Segmente werden dabei mit einer Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in mehrere Zyklen, die durch den sogenannten Ct-Wert angegeben werden, immer wieder verdoppelt: Ist am Anfang ein Virenfragment vorhanden, so sind es im ersten Zyklus zwei, im zweiten vier, im dritten acht und so weiter, bis zum Auftreten eines positiven Signals. Dadurch können schon geringe Mengen molekularen Genmaterials beispielsweise von Viren nachgewiesen werden – das bedeutet jedoch nicht notwendigerweise, dass die Viren auch vermehrungsfähig sind.

Nun wurde bekannt, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention, auf Deutsch: Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention) die Richtlinien für PCR-Tests änderte: Bisher hatte die CDC Werte zwischen 37 und 40 empfohlen, für die Diagnostik einer geimpften Person wird nach Angaben der Behörde die Zyklenschwelle nun auf 28 herabgesetzt.

In einer Mitteilung des CDC heißt es dazu:

"Klinische Proben für die Sequenzierung sollten einen RT-PCR Ct-Wert ≤28 haben."

Durch die neue Teststrategie und das Herabsetzen der Zyklenschwelle dürfte nun auch die Zahl der positiven Testergebnisse bei Geimpften deutlich niedriger ausfallen, als dies bei einem höheren Ct-Wert der Fall wäre. Bekannt ist auch, dass es in einigen Fällen immer wieder zu "Impfdurchbrüchen" kommt und bei einem gewissen Teil der Bevölkerung kein Schutz durch Impfungen aufgebaut wird – und zwar vor allem in der besonders gefährdeten und bei den Massenimpfungen priorisierten Menschen aus der Hochrisikogruppe.

Auch in Deutschland soll die Teststrategie für Geimpfte geändert werden: Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll beispielsweise zur Einreise bei Flugreisen statt eines negativen Tests auch der Nachweis einer vollständigen Impfung ausreichen, ein Corona-Test sei somit nicht mehr nötig. Zudem sollen die geltenden Beschränkungen für Geimpfte bald aufgehoben werden. Wie der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Johannes Fechner am Montag mitteilte, hatte sich die Bundesregierung darauf verständigt, dass eine Verordnung mit "Erleichterungen" für Geimpfte und "Genesene" noch in dieser Woche verabschiedet werden soll.

Von Ärztevertretern wurden diese geplanten Ausnahmeregelungen für Geimpfte jedoch scharf kritisiert: Ute Teichert, die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, sagte der Funke-Mediengruppe, dass Geimpfte weiterhin getestet werden sollten:

"Es wäre fatal, wenn Geimpfte und Genesene künftig von allen Testpflichten etwa bei der Einreise ausgenommen würden."

Ohne Tests würde man den Überblick über das potenzielle Infektionsgeschehen und auch über die Virusvarianten verlieren. Wenn man Reiserückkehrer nicht teste, wisse man nicht, ob sie neue Virusvarianten einschleppen. Auch die Tests an Schulen sollten aus diesen Gründen für Geimpfte fortgeführt werden, so Teichert.

