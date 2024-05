Angriff auf SPD-Politiker: Es gibt drei weitere Tatverdächtige

Nach dem Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke hatte sich zunächst ein 17-Jähriger bei der Polizei gestellt. Das Landeskriminalamt Sachsen und die Staatsanwaltschaft Dresden gaben jedoch am Montag bekannt, dass sie drei mutmaßliche Mittäter identifizieren konnten.

Quelle: Gettyimages.ru

Das Landeskriminalamt Sachsen und die Staatsanwaltschaft Dresden gaben am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt, dass nach dem Angriff auf SPD-Politiker Matthias Ecke die Ermittler drei weitere Verdächtige identifiziert haben wollen. Die Wohnungen der Beschuldigten sind laut der Mitteilung schon durchsucht worden. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich demnach um vier Deutsche im Alter von 17 bis 18 Jahren handeln. Dresden: Der sächsische EU-Kandidat der SPD wurde beim Plakatieren krankenhausreif geschlagen Am Sonntag hatte sich zunächst ein 17-Jähriger bei der Polizei in Dresden gemeldet und gestanden, an dem Angriff auf Ecke beteiligt gewesen zu sein. Daraufhin hatten die Ermittler zunächst zwei Beschuldigte ausfindig machen können. Nach den Durchsuchungen in deren Wohnungen konnten die Ermittler auch den vierten mutmaßlichen Angreifer identifizieren. Laut Behördenmitteilung wurden in den Wohnungen Beweismittel gefunden, die jetzt näher untersucht werden sollen. Ecke war am vergangenen Freitagabend in Dresden von vier jungen Männern zusammengeschlagen worden, als er Wahlplakate für seine Partei anbringen wollte. Er musste im Krankenhaus operiert werden. Der 41-Jährige habe einen Bruch des Jochbeins und der Augenhöhle sowie Hämatome im Gesicht erlitten, hatte Sachsens SPD-Chef Henning Homann mitgeteilt. Kurz vor dem Angriff auf Ecke hatte laut Polizei offenbar dieselbe Gruppe in der Nähe einen Wahlkampfhelfer der Grünen verletzt. Mehr zum Thema – Dresden: 17-Jähriger gesteht Angriff auf SPD-Politiker

