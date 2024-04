Zwei Ukrainer vor Einkaufszentrum in Murnau erstochen – Tatverdächtiger festgenommen

Im bayerischen Murnau sind am Samstagabend zwei Ukrainer vor einem Einkaufszentrum erstochen worden. Die Polizei hat kurz nach der Tat einen 57-jährigen Mann festgenommen. Die genauen Tathintergründe sind noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt wegen zweifachen Mordverdachts.

Quelle: Legion-media.ru

In der bayerischen Kleinstadt Murnau wurden am Samstagabend zwei Ukrainer erstochen. Die Polizei konnte kurz nach der Tat einen 57-jährigen Russen als tatverdächtig festnehmen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des zweifachen Mordes aufgenommen. Die Tat ereignete sich gegen 17.15 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft auf dem Gelände des Tengelmann-Centers in Murnau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Eines der Opfer, ein 36-jähriger Ukrainer, erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Ein zweiter Mann, 23 Jahre alt und ebenfalls aus der Ukraine, wurde ins Krankenhaus gebracht, verstarb jedoch kurze Zeit später trotz intensiver Reanimationsversuche. Die Polizei erhielt gegen 17.20 Uhr einen Notruf über die schwer verletzten Männer. Der mutmaßliche Täter war zunächst auf der Flucht, konnte aber im Rahmen der Fahndung schnell gefasst werden. Der 57-jährige Verdächtige wurde unter seiner Wohnanschrift in der Nähe des Tatorts aufgegriffen. Polen bereit, Kiew bei Rückführung ukrainischer Männer zu unterstützen Die Staatsanwaltschaft München II hat einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen beantragt, der im Laufe des Sonntags dem Ermittlungsrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt werden soll. Polizeisprecher Daniel Katz betonte, dass sich die Ermittlungen in einem frühen Stadium befinden und es noch unklar sei, ob sich die drei Männer kannten. Die Polizei wird nun die genauen Umstände des Verbrechens sowie mögliche Motive untersuchen. Die Behörden betonen, dass der genaue Tathergang, die Hintergründe und das Motiv Gegenstand weiterer Ermittlungen seien. Mehr zum Thema - Ukrainische Rada beschließt verschärftes Mobilisierungsgesetz

