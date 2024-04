Zwei Männer bei Messerangriff in Berlin-Lichtenberg schwer verletzt

Nach einem Messerangriff hat die Polizei eine Wohnung in Berlin-Lichtenberg gestürmt. Zwei Männer wurden schwerverletzt aufgefunden, einer der beiden war offenbar von einem Balkon im vierten Stock gestoßen worden. Die Ermittlungen laufen.

Quelle: Legion-media.ru © Imago / Olaf Wagner

Bei einem Messerangriff sind am Montagabend in Berlin-Lichtenberg zwei Männer zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Das berichtet die Berliner Zeitung, die von einem "Streit mit Messern" spricht. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei war im Einsatz. Dortmund: Minderjähriger Bulgare ersticht Obdachlosen – Tat wurde gefilmt Demnach wurde die Gewalttat kurz vor Mitternacht in einer Wohnung in der Harnackstraße verübt. Zunächst wurde ein schwerverletzter Mann im Hausflur im vierten Obergeschoss des Hochhauses aufgefunden. Die Schnittverletzungen des Mannes wurden von Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt, er wurde dann in die Notaufnahme gebracht. Die herbeigerufene Polizei stürmte das Hochhaus und sicherte die 4. Etage. Weil die Beamten von der Anwesenheit des Täters und weiterer möglicher Opfer in der Wohnung ausgingen, alarmierten sie das SEK. Während der Absicherungsmaßnahmen bemerkten sie einen weiteren Mann, der mit lebensgefährlichen Verletzungen hinter dem Haus lag. Dieser teilte den Polizisten auf Englisch mit, dass er vom Balkon gestoßen worden sei. Auch diesem Mann waren Schnittverletzungen zugefügt worden. Die Polizisten versorgten ihn und alarmierten einen weiteren Notarzt. Schließlich stürmte das SEK die Wohnung mit Blendgranaten. Dort befanden sich keine weiteren Personen. Die Verletzten wurden in das Unfallkrankenhaus Marzahn (UKB) gebracht. Dort sicherten die Polizisten die Rettungsstelle und den Schockraum. Die Ermittlungen zu dem Gewaltverbrechen laufen. Mehr zum Thema - Messerangriff an Wuppertaler Gymnasium: Mehrere Schüler verletzt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.