Von wegen "Vizekusen": Bayer Leverkusen holt erste Meisterschaft



Bayer Leverkusen hat sich am Sonntag zum ersten Mal in seiner 120-jährigen Geschichte zum deutschen Fußballmeister gekürt. Die "Werkself" feierte in der 29. Bundesliga-Runde einen 5:0-Heimsieg gegen Werder Bremen, ist fünf Runden vor Schluss nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und entthronte Bayern München nach elf Meisterschaften in Folge.

30.210 Zuschauerinnen und Zuschauer in der BayArena jubelten nach einem Elfmetertor von Victor Boniface erstmals nach 25 Minuten, zugleich die Pausenführung. In der zweiten Hälfte legten dann Granit Xhaka (60.) und Florian Wirtz mit einem Hattrick (68./83./90.) für die Mannschaft von Mastermind Xabi Alonso nach. Das Team des spanischen Trainers hat fünf Spieltage vor Schluss 16 Punkte Vorsprung auf Bayern und VfB Stuttgart, die am Samstag gewannen.

Leverkusen, das 1988 den UEFA-Cup und 1993 den DFB-Pokal gewann sowie 2002 im Champions-League-Finale stand, ist seit 1979 Teil der ersten Liga in Deutschland und wurde fünfmal Zweiter. Deshalb bekam der Verein von den Medien das wenig schmeichelhafte Etikett "Vizekusen" verpasst. In der Saison 1999/2000 verspielte man den ersten Titel am letzten Spieltag bei der SpVgg Unterhaching, nun ist man am Ziel aller Träume angelangt.

"Wir müssen das genießen für die Geschichte dieses Vereins", sagte Alonso, zu dessen Ehren "Viva Espana" ertönte, im Meister-T-Shirt und gab den Startschuss für einen berauschenden Restabend: "Es ist ein super Moment und es ist ein Moment zu feiern."

Nationalspieler Wirtz erklärte:

"Es ist unbeschreiblich. Ich kann das noch gar nicht persönlich realisieren."

Wenig später musste er mehrere Bierduschen vor laufender Kamera über sich ergehen lassen. "Emotionen pur. Da fließt wirklich alles durch den Körper", betonte auch sein Kollege im Nationalteam, Jonas Hofmann:

"Es ist wirklich einfach nur geil."

Alonso fügte hinzu:

"Es ist etwas Besonderes für alle, die erste Meisterschaft zu gewinnen, es herrscht eine große Freude. Vielleicht ist es auch gesund für die Bundesliga und den deutschen Fußball, dass jemand anderes wieder einmal Meister wird."

Er brauche noch Zeit, um den ersten Meilenstein einer noch jungen Trainerkarriere zu realisieren. Alonso hatte den Verein im Oktober 2022 als Tabellen-17. übernommen und in dieser Saison endgültig zum Spitzenteam geformt.

Leverkusen gelang der drittfrühste Titelgewinn in der Bundesliga, das Team aus Nordrhein-Westfalen ist in 43 Saisonpflichtspielen ungeschlagen und hat noch Chancen auf zwei Pokale, im DFB-Pokal steht man im Finale, in der Europa League hat man das Viertelfinal-Hinspiel gegen West Ham mit 2:0 gewonnen.

