Faeser gratuliert: Ukraine und Georgien fahren zur Fußball-EM nach Deutschland

Georgien und die Ukraine haben sich die Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gesichert. Die georgische Fußballnationalmannschaft wird zum ersten Mal in der Geschichte bei einer EM dabei sein, die Ukraine zum vierten Mal.

Quelle: Gettyimages.ru © Levan Verdzeuli - UEFA

Georgien hat am Dienstagabend das Qualifikationsspiel gegen Griechenland gewonnen und wird damit zum ersten Mal in seiner Geschichte an einer Europameisterschaft teilnehmen. Die georgische Nationalmannschaft trifft in der EM-Gruppenphase auf die Türkei, Portugal und die Tschechische Republik. Fußball-EM 2024: Ausgaben für die Spiele in Berlin verteuern sich um fast 20 Millionen Euro Nachdem die georgischen Fußballer das Elfmeterschießen gewonnen hatten, zogen Hunderte von Georgiern durch die zentralen Straßen der Hauptstadt Tiflis und feierten den historischen Sieg. Die Ukraine besiegte Island mit 2:1 und ist ebenfalls dabei. Für das Land ist es die vierte Teilnahme an einer Europameisterschaft. In der Gruppe E spielen außerdem Rumänien, Belgien und die Slowakei. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij gratulierte: "Danke Jungs. Danke an das Team. Für große Emotionen für das ganze Land. Für einen wichtigen Sieg." Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gratulierte und betonte, dass die Sicherheitsbehörden auf die Teilnahme der Ukraine am Turnier gut vorbereitet seien: "Wir werden alles tun, um auch das ukrainische Team und die Fans zu schützen. Wir bereiten uns weiter konzentriert vor. Unser Fokus reicht vom Schutz vor Hooligans und Islamisten bis zur Sicherheit unserer Netze vor Cyberangriffen." Die Ukraine gehöre zu Europa, fuhr sie fort: "Wir schützen in Deutschland 1,1 Millionen Menschen, die vor Putins mörderischem Angriffskrieg geflüchtet sind. So wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer werden sie mit ihrem Nationalteam mitfiebern." Die Fußball-Europameisterschaft findet vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt. Im ersten Spiel trifft die DFB-Elf in München auf Schottland. Mehr zum Thema - Nach 70 Jahren: Der DFB wechselt von adidas zu Nike – Habeck vermisst "Standortpatriotismus"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.