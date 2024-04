Schauspieler Peter Sodann ist tot

Der vielen Fernsehzuschauer noch als Tatort-Ermittler Bruno Ehrlicher bekannte Schauspieler Peter Sodann ist tot. Er wurde 87 Jahre alt.

Quelle: Gettyimages.ru

Wie die Mitteldeutsche Zeitung am Sonntag berichtete, ist der Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant Peter Sodann tot. Er starb im Alter von 87 Jahren.



Die Zeitung bezieht sich auf eine Meldung vom Betriebsrat der Bühnen der Stadt Halle an der Saale am Sonntagmorgen.



Sodann, der bis 2005 als Intendant des von ihm 1981 gegründeten "neuen theater Halle" führte, gehörte zu den namhaftesten Theater-Persönlichkeiten Deutschlands.



Einem breiten Publikum wurde er im Fernsehen als "Tatort"-Kommissar Bruno Ehrlicher bekannt, den er zwischen 1992 und 2007 spielte.



Zuletzt lebte Sodann, der 1936 in Meißen geboren wurde, in Halle an der Saale und im sächsischen Staucha (Landkreis Meißen), wo er die Peter-Sodann-Bibliothek leitete, in der er alle Bücher sammelte, die zwischen dem 8. Mai 1945 und dem 2. Oktober 1990 im Osten Deutschlands erschienen waren.



Im Jahr 2005 war Peter Sodann zum Ehrenbürger der Saalestadt ernannt worden.

