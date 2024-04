Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme wieder bei 19 Prozent

Im vergangenen Jahr haben die Sanktionen zu einem massiv ansteigenden Gaspreis geführt. Die Bundesregierung senkte die Mehrwertsteuer. Nun fährt sie die Maßnahme zurück und erhöht mitten in der Rezession eine Verbrauchssteuer. Das dämpft die Nachfrage und verstärkt die Krise.

Quelle: www.globallookpress.com © imago stock&people

Ab heute müssen die Nutzer von Gas und Fernwärme wieder tiefer in die Tasche greifen. Der verminderte Mehrwertsteuersatz fällt weg. Künftig ist wieder der volle Steuersatz von 19 Prozent fällig. Der Mehrwertsteuersatz wurde gesenkt, nachdem der Gaspreis durch das Sanktionsregime und damit verbundene Preis-Spekulationen stark angestiegen war. Durch die Sanktionen hatten sich die Bedingungen für den Betrieb der Pipeline Nord Stream 1 stark verschlechtert. Die Wartungsarbeiten an den zum Betrieb notwendigen Turbinen waren kaum noch möglich. Zudem gab es Streitigkeiten zur Bezahlung. Nach dem Einfrieren der russischen Auslandsvermögen verlangte Russland die Bezahlung auf ein russisches Konto. Die Bundesregierung hat dies zunächst abgelehnt, lenkte dann aber ein. Dadurch wurde die Spekulation angeheizt. Die Preissteigerungen beim Gaspreis gehen im Wesentlichen auf Spekulanten zurück und nicht darauf, dass Russland "Deutschland den Gashahn zugedreht hat", wie das Wirtschaftsminister Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Bundeskanzler Scholz (SPD) behaupten. Krisen- und Insolvenzticker – "Großer Erfolg": Mehrere Kraftwerksblöcke abgeschaltet Schließlich wurden drei Stränge der Nord-Stream-Pipelines gesprengt, mutmaßlich unter maßgeblicher Beteiligung der USA. Das Angebot, über den verbliebenen intakten Strang der Pipeline Nord Stream 2 Gas nach Deutschland zu leiten, lehnte die Bundesregierung unter anderem mit dem Hinweis auf eine fehlende Zertifizierung ab. Das Zertifizierungsverfahren war von der Bundesregierung im November 2021 gestoppt worden. Die von der Bundesregierung erzeugte Unsicherheit hatte Auswirkungen nicht nur auf den Gaspreis, sondern auf die deutsche Wirtschaft als Ganzes. Die Inflation wurde durch steigende Energiepreise angeheizt. Die deutsche Wirtschaft verlor an Wettbewerbsfähigkeit und die Arbeitnehmer mussten bisher ungekannte Reallohnverluste hinnehmen. Deutschland ist im internationalen Vergleich Schlusslicht beim Wachstum. Das Land befindet sich in der Rezession. In dieser Situation eine Verbrauchssteuer zu erhöhen, wirkt krisenverstärkend, da die Maßnahme den Verbrauchern zusätzlich Kaufkraft entzieht und sich daher dämpfend auf die Konjunktur auswirkt. Dass die Bundesregierung den Schritt daher überdenkt, ist jedoch nicht zu erwarten. Mehr zum Thema – Ifo-Präsident: "Kanonen und Butter, das geht nicht" – Aufrüstung versus Sozialstaat

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.