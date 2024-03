Osterappell an deutsche Supermärkte: Ukrainische Aktivisten rufen zu Milka-Boykott auf

Während der Ostereinkaufszeit sind alle Supermarktregale in Deutschland mit Milka-Produkten unter dem Slogan "Lasst uns Ostern zarter machen" gefüllt. Kurz vor Beginn der Festtage richtet die ukrainische Organisation "Vitsche" einen schriftlichen Appell an die Geschäftsleitung der Unternehmen REWE und Edeka, die Milka-Schokolade aus ihren Regalen zu entfernen. Ihrer Meinung nach sollte diese Maßnahme so lange gelten, bis der US-Mutterkonzern Mondelēz, dem der Hersteller dieses Produkts gehört, Russland verlässt.



Vitsche kritisiert dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zufolge:



"Wir zählen auf Ihre Unterstützung, um Mondelēz zu zeigen, dass Moral einen Platz im Geschäftsleben hat, insbesondere wenn wir bedenken, dass Russland weiterhin Kriegsverbrechen in der Ukraine begeht."

"Unternehmen wie Mondelēz finanzieren indirekt den illegalen Krieg Russlands gegen die Ukraine."

Trotz Zusagen, den Betrieb in Russland zu reduzieren, betreibt Mondelēz dort weiterhin drei Fabriken und beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter. Eine Kaugummifabrik befindet sich in Weliki Nowgorod. Schokolade wird in Pokrow (100 Kilometer von Moskau entfernt) hergestellt und Kekse in Sobinka (Gebiet Wladimir). Der Hauptsitz der russischen Tochter befindet sich in Moskau.

Im vergangenen Mai hatte die ukrainische Nationale Agentur für Korruptionsprävention (NACP) Mondelēz auf die Liste der internationalen Kriegssponsoren gesetzt. Zur Mondelēz-Gruppe, die ihren Sitz in Chicago hat, gehören neben Milka auch die Marken Oreo, Toblerone und Ritz.



Im Juni 2023 erklärte Mondelēz, es verurteile die "brutale Aggression gegen die Ukraine". Dennoch bietet das Unternehmen weiterhin Lebensmittel in Russland an und konzentriert sich auf "erschwingliche, haltbare Produkte, die Grundnahrungsmittel für den durchschnittlichen Bürger sind".



Vitsche kritisiert nun auch die jüngsten Äußerungen des Vorstandsvorsitzenden von Mondelēz, Dirk Van de Put, in einem Interview mit der Financial Times. Er sagte, die Aktionäre hätten keine moralischen Bedenken gegen die weitere Produktion des Unternehmens in Russland. "Sie wären besorgter gewesen, wenn das Unternehmen ein großes Geschäft in Russland gehabt hätte, dessen Unterbrechung sich wesentlich auf ihre Investitionen auswirken könnte", erklärte Van de Put.

Das Russlandgeschäft von Mondelēz machte im vergangenen Jahr weniger als drei Prozent des Konzernumsatzes aus, verglichen mit vier Prozent im Jahr 2022. Der Mondelēz-Chef fügte hinzu, dass Firmen, die das Land verlassen, ihr Vermögen den "Freunden" des russischen Präsidenten Wladimir Putin überlassen. So brächten sie mehr Geld in Putins Militärkasse als die Steuern, die Mondelēz im Land zahle.



Nach Angaben von Vertretern von Edeka und REWE haben diese Unternehmen seit Beginn des Krieges keine in Russland hergestellten Produkte mehr bestellt. Eine Sprecherin von Edeka sagte, das Unternehmen wolle sich nicht zu der Politik der anderen Unternehmen äußern. Auch REWE wollte auf die Forderung von Vitsche nicht eingehen.

Mehr zum Thema – Skandinavien boykottiert Süßwarenhersteller wegen Tätigkeit in Russland