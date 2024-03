Mindestens fünf Tote nach Busunfall auf A9 bei Leipzig

Auf der A9 bei Leipzig ist es zu einem schweren Busunfall gekommen. Ein Bus des Reiseanbieters Flixbus kam von der Fahrbahn ab und verunglückte. Mindestens fünf Menschen kamen dabei ums Leben. Zudem gab es zahlreiche Verletzte.

Quelle: Gettyimages.ru

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Reisebus auf der A9 bei Leipzig sind heute mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Zudem gab es zahlreiche Verletzte.



Der Reisebus war in der Früh zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz verunglückt. Das Fahrzeug war aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gestürzt. Lawinenunglück in Russland: Zwei Touristen auf Kamtschatka tot Polizeiangaben zufolge kümmerten sich zahlreiche Rettungskräfte um die Verletzten. Die Autobahn wurde in beiden Richtungen gesperrt. Das Schkeuditzer Kreuz liegt am Flughafen Leipzig/Halle. Die A9 ist eine wichtige Nord-Süd-Autobahn, die Berlin und München verbindet.



Der Anbieter Flixbus zeigte sich schwer betroffen. "Unsere Gedanken sind bei allen von diesem Unfall Betroffenen und ihren Angehörigen", sagte ein Sprecher des Unternehmens. Der Fernbus befand sich auf dem Weg von Berlin nach Zürich.



An Bord waren nach Angaben von Flixbus 53 Fahrgäste und zwei Fahrer. Es werde eng mit den örtlichen Behörden und den Rettungskräften zusammengearbeitet und alles darangesetzt, die Unfallursache schnell und lückenlos zu klären. Mehr zum Thema – Bahn testet Roboterhunde – nicht für die Sicherheit, sondern gegen Graffiti

