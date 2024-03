Nürnberg: Pakistaner schlägt Polizist ins Gesicht – kurz darauf stirbt dieser

Am Donnerstagmorgen wollte ein Polizist zusammen mit einem Kollegen einen Streit am Nürnberger Hauptbahnhof schlichten. Einer der Beteiligten, ein Pakistaner, schlug ihm dabei ins Gesicht. Wenig später brach der 30-jährige Beamte beim Arzt zusammen und verstarb.

Quelle: www.globallookpress.com

Ein Polizeieinsatz am Nürnberger Hauptbahnhof hatte am Donnerstag ein tragisches Ende. Um 04.34 Uhr informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizei, die an Bahnhöfen zuständig ist, über eine "körperliche Auseinandersetzung" zwischen vier Personen im Bereich der Toiletten. Dabei handelte es sich laut Bild um einen 39-jährigen Pakistaner, eine Reinigungskraft und zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit. Abschreckungstaktik der Unionsfraktion? – Beckamp begrüßt Bezahlkarte für Asylbewerber Die herbeigerufenen Polizisten versuchten den Streit zu schlichten. Der Pakistaner soll dabei einem 30-jährigen Beamten "unvermittelt mit der Faust gegen das rechte Auge" geschlagen haben, auch kam Pfefferspray zum Einsatz. Der Pakistaner wurde festgenommen und ebenso wie der verletzte Polizeibeamte medizinisch versorgt. Kurz darauf kam der Gewalttäter wieder auf freien Fuß. Der Polizist erlitt eine Schwellung und Rötung am Auge und suchte deshalb seinen Hausarzt auf. Dort brach er zusammen. Der Mediziner alarmierte noch die Rettungskräfte, die anschließend erfolglos versuchten, den 30-Jährigen zu reanimieren. Auf dem Weg ins Krankenhaus wurde der Mann um 10.43 Uhr für tot erklärt. Die Ermittlungen in dem Fall hat die Polizei Bayern übernommen. Der Pakistaner, dessen Angriff den Tod des Polizisten auslöste, befindet sich seit 2020 in Deutschland. Mehr zum Thema – Städte- und Gemeindebund schlägt wegen Überbelastung bei Aufnahme von Asylbewerbern Alarm

