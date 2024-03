Zwölfjähriger gequält – Skandal um Video in Schleswig-Holstein

Mobbing an Schulen, das ist nichts Ungewöhnliches. Ein Video aus einer Schule in Schleswig-Holstein sorgt allerdings für Entsetzen. Das Opfer wurde geprügelt, gedemütigt und zum Schluss sogar gewürgt. Und alle Beteiligten sind noch Kinder.

© Christian Alexander Tietgen, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

Ein auf Video gebannter Vorfall in einer Schule der Kleinstadt Uetersen löst Erschütterung in ganz Schleswig-Holstein aus. Zu sehen ist die Demütigung eines Schülers durch eine Gruppe türkischstämmiger Jugendlicher. Nach Presseberichten sind sämtliche Beteiligten des Vorfalls, das Opfer ebenso wie die Täter, erst zwölf Jahre alt und daher nicht strafmündig. Geschlagen und gewürgt: Zwölfjähriger von Jugendbande in Uetersen gequält https://t.co/Su6q2Xmjui — 🇩🇪 Ostseeolaf 🇩🇪 (@Ostseeolaf) March 12, 2024 Berlin: 49 Verletzte bei Massenschlägerei an Neuköllner Schule Das Opfer, ein Junge, der erst vor kurzem aus Bayern zugezogen war, wurde nach der Schule von der Gruppe abgepasst und von einem Jungen verprügelt und zum Schluss sogar gewürgt, während drei andere Jungen und ein Mädchen dabeistanden und mindestens einer davon den Übergriff filmte. Der Vorfall im Februar wurde durch die Verbreitung des Videos nun weiter bekannt. Die Schule habe damals die Polizei informiert, die wiederum wegen des Alters des Täters das Jugendamt eingeschaltet habe, so die Berichte. Allerdings scheint es sich nicht um das einzige Video und mit Sicherheit nicht um den einzigen Vorfall dieser Art zu handeln.

Mehr zum Thema - Nach Gewaltverbrechen an ukrainischem Basketballer: Drei weitere Jugendliche festgenommen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.