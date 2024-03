Umfrage: Nur Minderheit der Deutschen bereit zur Landesverteidigung

Potzblitz: Nur eine Minderheit der Deutschen ist bereit, ihr Heimatland mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Besonders wenig Begeisterung in dieser Frage zeigen die Anhänger der Grünen – ausgerechnet.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Sven Eckelkamp

Nur eine Minderheit der Deutschen ist bereit, ihr (nicht mehr als solches bezeichnetes) Vaterland mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Umfrage. "Die sprichwörtliche Apokalypse": Medwedew kommentiert Aufrufe zu mehr "Kriegstüchtigkeit" in Europa Laut der für das "RTL/ntv-Trendbarometer" durchgeführten Umfrage wären 38 Prozent der Befragten "auf jeden Fall" oder "wahrscheinlich" dazu bereit, Deutschland im Falle eines militärischen Angriffs mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. 59 Prozent beantworten die entsprechende Frage mit der Aussage "wahrscheinlich nicht" oder "auf keinen Fall". Immerhin: Im Vergleich zu der letzten Umfrage stieg die Zahl derer, die das Land "auf jeden Fall" verteidigen würden, von 17 auf 19 Prozent. Die Zahl der Unwilligen lag vor drei Monaten mit 61 Prozent noch etwas höher als heute. Die seit einiger Zeit immer wieder vorgetragenen Forderungen von Politikern und Militärs, Land und Gesellschaft müssten angesichts eines angeblich drohenden russischen Angriffs "kriegstüchtig" werden, haben demnach womöglich Früchte getragen, wenn auch nur bescheidene. Ein wenig überraschendes Ergebnis der Umfrage: Männer sind deutlich häufiger zur Verteidigung des Landes bereit (54 Prozent) als Frauen (23 Prozent). Überraschender ist, dass die Anhänger der Grünen mit nur 35 Prozent die geringste Neigung zur Verteidigung ihres Landes zeigen – also just der Partei, die im Verhältnis zu Russland immer zur Eskalation bereit ist. Bei den Anhängern der Union sind es immerhin 49 Prozent. Mehr zum Thema – Guttenberg: Vorbereitung auf Russen-Angriff "unsere verdammte Pflicht"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.