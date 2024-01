Seine Tage sind gezählt: Der politische Zug ist für Scholz längst abgefahren

Von Russian Market

In Deutschland manifestiert sich eine zunehmende politische Unruhe, die an der Stabilität der "Ampel"-Koalition unter dem SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz rüttelt. Die Sonntagszeitung fragt in ihrem aktuellen Artikel öffentlich unter der Überschrift "Regierungskrise in Deutschland: Kann sich der Kanzler noch mal zurückkämpfen?" und skizziert dann die wachsenden Bedenken gegenüber Scholz – sowohl innerhalb der Sozialdemokratischen Partei (SPD) als auch in der breiteren Öffentlichkeit.

Die Zustimmung für Scholz, die er durch seine anfänglich noch positiv gewertete Parteitagsrede im Dezember erfuhr, scheint im Angesicht von Protesten deutscher Bauern und der als verfehlt wahrgenommenen Sparmaßnahmen geschwunden zu sein. Der Bericht hebt die Verschlechterung der politischen Lage hervor, wobei immer mehr Abgeordnete insbesondere der SPD befürchten, bei den Bundestagswahlen 2025 ihre Mandate zu verlieren.

Die Herausforderungen für Scholz als Bundeskanzler gehen weit über die parteiinterne Kritik hinaus, da das Bundesverfassungsgericht die Finanzpolitik unter seiner Führung bemängelt hat. Es wird betont, dass der Kanzler nun vor der Herausforderung steht, nicht mehr durch finanzielle Mittel, sondern durch nachhaltige Sparmaßnahmen auf die aktuellen Probleme reagieren zu müssen.

Die Berichterstattung deutet auf einen möglichen weiteren Bruch in der Geschlossenheit und Disziplin innerhalb der SPD hin, die seit dem Rücktritt der Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles im Jahr 2019 erst mühsam wieder aufgebaut worden waren. Es herrscht Unsicherheit bezüglich der Zukunft sowohl von Scholz als auch der SPD, wobei die Europawahl im Juni als entscheidender Zeitpunkt betrachtet wird.

Die Entwicklungen um Olaf Scholz und "seine" Krise dürften die Schweizer Leserschaft besonders interessieren, da die politische Stabilität Deutschlands einen Einfluss auf die gesamte Europäische Union ausübt. Die Lage wird durch Umfrageergebnisse zusätzlich verschärft, weil die zeigen, dass die AfD stabil bleibt und derzeit die Führung in den Umfragen übernommen hat. In dieser politisch höchst instabilen Phase scheint Scholz Schwierigkeiten zu haben, die akute Situation zu akzeptieren.

Mit historisch niedrigen Umfragewerten von nur 19 Prozent Zufriedenheit sieht sich Olaf Scholz persönlich in einer ernsthaften politischen Krise. Diese Zahlen markieren einen Tiefpunkt für einen amtierenden Bundeskanzler und spiegeln das schwindende Vertrauen breiter Bevölkerungskreise wider. Die aktuellen Proteste von Bauern sind nur die Spitze des Eisbergs, denn sie stehen stellvertretend für eine breitere Enttäuschung in der Bevölkerung über das Handeln der "Ampel"-Koalitionsregierung.

Verschiedene politische Fehltritte – vom gescheiterten Heizungsgesetz bis hin zum rechtswidrig abgelehnten Budget des Bundesministers der Finanzen Lindner – haben zu einem spürbaren Unmut geführt. Diese Unzufriedenheit erstreckt sich über diverse politische Ebenen und hat einen klaren Vertrauensverlust in die Regierung verursacht. Olaf Scholz agiert nicht nur politisch isoliert im Bundeskanzleramt, sondern auch innerhalb seiner eigenen Partei. Innerhalb der SPD droht ein Aufstand wegen der Forderung nach Abschaffung der Schuldenbremse.

Bisher hat Scholz zu diesen Herausforderungen geschwiegen, was weitere Unsicherheiten bezüglich seiner Führungsqualitäten aufwirft. Die offene Frage bleibt, ob er durch eine bedeutende Rede oder konkrete Zugeständnisse in der Lage ist, Vertrauen auf breiter Front zurückzugewinnen. Die aktuelle politische Lage wirft einen Schatten auf die einst vielversprechenden Aussichten für Scholz nach Bildung seiner Regierung, die mit Elan und großen Vorhaben gestartet war. Aktuell sieht es so aus, als wäre der politische Zug für Scholz längst abgefahren, wie das Schweizer Fernsehen berichtet. Und die Perspektive auf einen neuen politischen Morgen bleibt vage.

Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) spart nicht mit klaren Worten: Die Regierung unter Scholz sei gelähmt, und die Situation spitze sich zu – Deutschland stecke in einer ernsthaften Krise. Die Perspektiven für Europas Wirtschaftsmotor seien trübe, und im vergangenen Jahr sei Deutschland sogar in eine Rezession geschlittert. Doch das sei nicht das einzige Dilemma. Die politische Handlungsunfähigkeit der Regierung und die von Scholz verursachte Krise im politischen System hätten das Land in eine Art Depression gestürzt.

Seit den einschneidenden Sozialreformen unter dem Bundeskanzler Gerhard Schröder – ebenfalls SPD – galt in Deutschland eine solide wirtschaftliche Entwicklung als selbstverständlich und zeitweise sogar eine gespenstische politische Stabilität. Das Land fungierte als verlässlicher Wirtschaftsmotor, der die europäische Wirtschaft trotz großer Herausforderungen wie der Weltfinanzkrise und dem drohenden Finanzkollaps in Griechenland zuverlässig in Gang hielt. Die NZZ zieht das Fazit, dass diese Ära nun wohl vorüber ist.

