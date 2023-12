Zu viel Glühwein? Polizei nimmt Betrunkenen mit Machete auf Potsdamer Weihnachtsmarkt fest

Mitten auf dem Weihnachtsmarkt am Luisenplatz lief am Mittwoch ein Betrunkener mit einer Machete umher. Zwei Marktmitarbeiter konnten ihn entwaffnen. Zur Nationalität machte die Polizei am Donnerstag keine Angaben.

Quelle: www.globallookpress.com © Eberhard Tonfeld/Imago

Die Polizei hat am Mittwoch einen betrunkenen Mann mit einer Machete auf dem Weihnachtsmarkt in der Potsdamer Innenstadt gefasst. Von dem 34-Jährigen, der 1,95 Promille Alkohol intus hatte, sei nach bisherigen Ermittlungen aber keine Gefährdung ausgegangen, teilte die Polizeidirektion West am Donnerstag mit. Cuxhaven: Mädchen sticht in Klassenraum auf Mitschülerin ein Zwei Mitarbeiter des Marktes nahmen die Verfolgung auf und informierten parallel die Polizei, die wenige Minuten später selbst in der Zeppelinstraße eintraf, wohin der Mann geflüchtet war. Nach seiner Überwältigung wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,95 Promille. Warum er die Machete mit sich führte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet, die Machete als Beweismittel sichergestellt. Zur Nationalität des Macheten-Trägers machten die Beamten keine Angaben. Der Betrunkene mit der Machete wieder. Man kennt es, wenn Onkel Hubert swei, drei Glühwein zu viel hatte. https://t.co/D78YTuGojnpic.twitter.com/VDyic0VzqB — Anabel Schunke (@ainyrockstar) December 21, 2023 Mehr zum Thema – Offenburg: Jugendlicher schießt auf Mitschüler – Opfer stirbt im Krankenhaus

