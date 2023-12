Olaf Scholz positiv auf Corona getestet

Olaf Scholz ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Oder, wie es im Mainstream heißen wird, Scholz "hat Corona". Noch im August hatte der SPD-Politiker erklärt, bereit für seine fünfte Impfung mit den neuartigen Impfstoffen zu sein.

Quelle: Legion-media.ru © Bernd Elmenthaler

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auf X schrieb der SPD-Politiker am Montag: "Das ist eindeutig keine Überraschung, über die ich mich freue. Meine aktuellen Covid-19-Tests zeigen zwei Striche. Bei wenig Symptomen baue ich auf einen milden Verlauf und arbeite erstmal nur vom Schreibtisch aus." Das ist eindeutig keine Überraschung, über die ich mich freue. Meine aktuellen Covid-19-Tests zeigen zwei Striche. Bei wenig Symptomen baue ich auf einen milden Verlauf und arbeite erstmal nur vom Schreibtisch aus. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 18, 2023 Damit dürften mehrere für diese Woche geplante Termine ausfallen, unter anderem der für Dienstagabend vorgesehene Antrittsbesuch des neuen slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico. Auch an der letzten Kabinettssitzung vor Weihnachten am Mittwoch wird der vergessliche Kanzler wohl nicht persönlich teilnehmen. Ein X-Nutzer verwies auf einen Pressebericht vom August 2023, in dem Scholz mit der Aussage zitiert wurde, er sei bereit für die fünfte Impfung. Der russische Machthaber wartet darauf, dass Europa schwach wird. Putin setzt darauf, dass die Bereitschaft unserer Länder nachlassen wird, die Ukraine zu unterstützen. Da ist er schief gewickelt. Denn wir werden so lange das Notwendige tun, wie es eben erforderlich ist. #EUCO — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 15, 2023 In seinem vorherigen Post auf X hatte Kanzler Scholz den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag als "Machthaber" bezeichnet, der schief gewickelt sei. Auch auf diesen Tweet hatten die Nutzer überwiegend mit Spott und Häme reagiert. Mehr zum Thema - Regierungserklärung von Scholz: Fake News im Bundestag

