Finanzministerium verhängt Haushaltssperre über das Sondervermögen für Bundeswehr

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt schlägt weitere, höhere Wellen. Nun wird auch das Sondervermögen zugunsten der Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro einer Haushaltssperre unterworfen. Dieser Sonderposten gilt als zentrales Element der vom Bundeskanzler ausgerufenen "Zeitenwende".

Quelle: Legion-media.ru © Chris Emil Janßen

Das durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausgelöste Beben im Bundeshaushalt greift nun auch auf die deutschen Streitkräfte über. Das Bundesministerium der Finanzen hat das Bundesministerium der Verteidigung mit einer Haushaltssperre belegt. Das berichtet die Augsburger Allgemeine. Quantensprung beim Mentalitätswechsel – DGAP bereitet Deutschland auf Krieg mit Russland vor Der Zeitung liege ein Schreiben aus dem Verteidigungsministerium vor, aus dem hervorgeht, dass die Haushaltssperre nicht nur den regulären Wehretat betrifft, sondern auch das 100 Milliarden Euro umfassende sogenannte Sondervermögen für die Truppe, das ein zentrales Element der vom Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufenen "Zeitenwende" darstellt. In dem Schreiben heißt es: "Um weitere Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre zu vermeiden, sind hiermit bis auf Weiteres alle von Ihnen aus dem Bundeshaushalt 2023 und auch aus dem Wirtschaftsplan 2023 des Sondervermögens Bundeswehr bewirtschafteten und noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen gesperrt." Grund für die Sperre sei das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die daraus folgende Neubewertung der Haushaltslage. Bereits genehmigte Verpflichtungen seien von dem Sperrvermerk ausgenommen. Bisher galt das Sondervermögen der Bundeswehr als nicht von den finanzpolitischen Folgen des Richterspruches aus Karlsruhe betroffen. Das Sondervermögen war nach dem Beginn der russischen Sonderoperation in der Ukraine mit Verfassungsrang von der "Ampel"-Regierung eingeführt worden. Die FDP-Abgeordnete und Rüstungslobbyistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hatte das Sondervermögen noch am Mittwoch als angeblich "sicher" erklärt. Dazu sagte die klagefreudige Politikerin der Nachrichtenagentur dpa noch sehr optimistisch: "Das Sondervermögen Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro bleibt weiter vorhanden, da es im Grundgesetz verankert ist. Hier gibt es keine Auswirkungen des Urteils." Mehr zum Thema - Deutsche Propaganda: Wie "Die Zeit" ihre Leser in den Dritten Weltkrieg führt

