Schüsse in Gummersbach – mehrere Verletzte

In der Gummersbacher Fußgängerzone haben Polizisten offenbar einen Mann niedergeschossen, der sie zuvor mit einem Gegenstand angegriffen hatte. Es soll mehrere Verletzte geben. Die Polizei ermittelt. Genaueres ist noch nicht bekannt.

Quelle: Legion-media.ru © Michael Gstettenbauer/Imago Images

In der Fußgängerzone in Gummersbach ist es am Mittag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. In sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigen einen Mann, der Polizisten mit einem Gegenstand attackiert. Die Polizisten geben daraufhin offenbar mehrere Schüsse auf den Mann ab, der schließlich zu Boden geht. 🇩🇪 Fachkräfte nun auch #Gummersbach angekommen 🔪 pic.twitter.com/l0LoR1OgWr — Fachkraft404 (@fachkraft404) November 14, 2023 Mehrere Personen sollen bei dem Vorfall verletzt worden, eine von ihnen, offenbar der mutmaßliche Täter, schwer. Auch ein Polizist soll sich unter den Verletzten befinden. Was genau geschehen ist, bleibt unklar. In einem Polizeibericht von 13:20 Uhr heißt es nur: "Bei einem Einsatz der Polizei ist es gegen 12.20 Uhr zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch in der Gummersbacher Innenstadt gekommen, bei dem zumindest eine Person verletzt worden ist. Die Innenstadt ist im Bereich der Hindenburgstraße derzeit gesperrt. Die Situation ist stabil; eine weitere Gefährdung für Unbeteiligte besteht nicht." Augenzeugen berichten dem Regionalblatt Kölner Stadtanzeiger, sie hätten einen Mann aus Richtung Forum zur Fußgängerzone laufen sehen, der von Polizisten verfolgt wurde. Polizisten hätten versucht, den Mann mit einem Stuhl aufzuhalten. Dieser habe mit einem Gegenstand in der Hand herumgefuchtelt, bei dem es sich um ein Messer gehandelt haben könnte. Mittlerweile hat die Polizei bestätigt, dass es mehrere Verletzte gab. Zur Schwere der Verletzungen gibt es keine Auskunft. Alle Verletzten würden im Krankenhaus behandelt. Die Spurensicherung ist vor Ort. Die Polizei hat eine Schutzwand errichtet, um Schaulustigen die Sicht zu versperren. Es gibt auch ein Dach, um die Spuren vor dem Regen zu schützen. Der Stadtanzeiger berichtet von mehreren Einschusslöchern in einem Fenster einer Bäckerei. Mehr zum Thema – Hannover: Zwei Männer bei Messerattacken getötet

