Fünf Tote bei Unfall auf Hamburger Baustelle

Wie die "Bild" berichtet, sind am Montagmorgen auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity mehrere Arbeiter von einem Gerüst gestürzt. Einem Sprecher der Hamburger Feuerwehr zufolge sind dabei fünf Arbeiter gestorben.

Quelle: Legion-media.ru

Einem Bericht der Bild zufolge ist es am Montag in Hamburg zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sollen mehrere Arbeiter von einem Gerüst gestürzt sein. Dabei kamen laut der Feuerwehr Hamburg fünf Arbeiter ums Leben. Hamburger Flughafen stellt Verkehr wegen Anschlagsdrohung ein Wie die Zeitung weiter berichtet, soll das Unglück gegen 9:10 Uhr morgens passiert sein, als ein Gerüst in einem Bauschacht über mehrere Etagen zusammenbrach. Mindestens acht Arbeiter sollen darunter begraben gewesen sein. Die Großbaustelle, auf der sich rund 700 Bauarbeiter befinden, wurde evakuiert. Es sollen 60 Rettungskräfte im Einsatz sein. Das sogenannte Überseequartier ist eine der größten Baustellen Hamburgs. Dort sollen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels entstehen. Die Hamburger Feuerwehr erklärte, dass es eine "schwierige, technische Rettung" sei, um an die verschütteten Arbeiter zu kommen. Wie viele Personen genau verletzt sind, ist noch unklar. Mehr zum Thema – Cum-Ex-Geschäfte: Prozess gegen Ex-Warburg-Chef und Scholz-Vertrauten Olearius beginnt

