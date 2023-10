Zerstückelte Leiche in Greifswald gefunden – Zwei Tatverdächtige verhaftet

In Greifswald hat die Polizei nach eigenen Angaben zwei Verdächtige einer brutalen Tat festnehmen können: Diese hätten bereits am Freitag einen Bekannten umgebracht und die Leiche in viele Einzelteile zerstückelt. Die Hinweisgeber sollten beim Abtransport der Leichenteile helfen, alarmierten jedoch die Polizei.

Quelle: Gettyimages.ru © Stefan Sauer/dpa

Bereits am Sonnabend ist in einer Wohnung in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) eine zerstückelte Leiche entdeckt worden. Am Montagmorgen meldete die Polizei Ermittlungserfolg: Gegen einen der beiden mutmaßlichen Täter wurde bereits Haftbefehl erlassen, der zweite habe sich der Polizei gestellt und solle im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Es handelt sich dabei um zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren, sagte eine Polizeisprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Seymour Hersh: CIA-Mitarbeiter überzeugt, dass Scholz über Nord Stream eingeweiht war Der Hinweis auf die Leiche stammte von zwei anderen Männern, die sich am Sonnabend zur späten Stunde bei der Polizei gemeldet hatten. Sie berichteten, dass sie gebeten wurden, beim Abtransport eines Getöteten zu helfen. Die Leiche befinde sich in Einzelteile zerlegt in einer Wohnung. Beamte waren daraufhin zu der angegebenen Adresse gefahren und hatten die Leiche entdeckt. "Es waren sehr viele Einzelteile", berichtete die Polizeisprecherin. Einer der beiden mutmaßlichen Täter sei sofort festgenommen worden, der andere habe fliehen können, habe sich aber am Sonntag der Polizei gestellt. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat bereits am Freitag ereignet hatte. Die genauen Umstände und Motive seien Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Den Angaben zufolge sind die beiden Verdächtigen bereits wegen Körperverletzungsdelikten aufgefallen. Es soll sich bei ihnen um Deutsche handeln. Bei dem Opfer handelt es sich offenbar um einen Bekannten der Tatverdächtigen. Seine Identität sei jedoch bislang nicht einwandfrei festgestellt, die Rechtsmedizin führe aktuell noch Untersuchungen dazu durch, so die Polizeisprecherin. Mit einem Ergebnis sei frühestens am Montagnachmittag oder am Dienstag zu rechnen. Mehr zum Thema - Israel gut, Russland böse – Ursula von der Leyen definiert, was "Akte des puren Terrors" sind

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.